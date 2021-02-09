Судья признала такое поведение адвокатов как неуважение к суду и объявила в заседании перерыв до 14:00 18 февраля.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича покинули заседание суда по рассмотрению вопроса об осуществлении специального досудебного расследования в отношении их подзащитного по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на прошлое заседание, которое должно было состояться 27 декабря в Печерском райсуде Киева, защитники Януковича не явились.

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Во время сегодняшнего заседания они заявили отвод прокурорам по делу.

Судья Татьяна Ильева постановила отказать в отводе прокуроров.

Она также сообщила, что во время ее пребывания в совещательной комнате от адвокатов Януковича поступило ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании из-за их занятости в процессе в Киевском апелляционном суде, который запланирован на 17:05.

Представители стороны защиты к тому времени уже покинули зал заседаний, не дождавшись судьи.

Комментируя соответствующее ходатайство, прокуроры отметили, что адвокаты могли заблаговременно предупредить суд о другом судебном заседании.

Представители стороны обвинения также отметили, что адвокаты покинули заседание сразу, как судья удалилась в совещательную комнату - около 17:00, то есть физически не могли успеть за это время добраться в апелляционный суд.

Кроме того, по словам прокурора Дениса Иванова, Янукович заключил договор на защиту не с конкретными адвокатами, а с адвокатским объединением, в котором, согласно публичной информации, есть не менее 12 адвокатов.

Таким образом, по мнению прокурора, представлять интересы Януковича мог любой из объединения.

Прокурор подчеркнул, что адвокаты самовольно и без разрешения суда покинули судебное заседание, а также не предоставили никаких документов в подтверждение обоснованности их неявки на предыдущее заседание 27 января.

По его мнению, такие действия защитников Януковича свидетельствуют о неуважении к сторонам уголовного производства и к суду.

Кроме того, на сегодняшнее заседание не явился адвокат Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Судья признала такое поведение адвокатов как неуважение к суду и объявила в заседании перерыв до 14:00 18 февраля.

Что предшествовало

В конце 2020 года Киевский апелляционный суд вернул в Печерский райсуд постановление, в котором Печерский райсуд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича в деле об организации массовых убийств на Майдане.

Тогда апелляционная инстанция указала, что решение Печерского райсуда является недостаточно обоснованным.

События Євромайдану

20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

В общей сложности 18-20 февраля в центре столицы погибли более 100 человек.

После бегства из Украины в феврале 2014 года Янукович проживает в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе.

В уголовном деле о массовых убийствах на Майдане также фигурируют бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие высокие должностные лица.

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Автор: Антонина Доломанжи