Он вносил их в списки на отправку на обучение во Францию, отметили в Бюро.

Бывший командир оскандалившейся 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской Дмитрий Рюмшин не только не реагировал на самовольное оставление воинской части (СОЧ) его бойцами, но и помогал так называемым уклонистам выезжать за границу. Об этом рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

Она уточнила, что выезжали уклонисты с его помощью якобы на учения для украинских бойцов во Франции.

"В списки на обучение во Францию попадали так называемые уклонисты. Это люди, которые пытаются незаконно пересечь границу, находят тех, кто им помогает, платят за это деньги", - объяснила Сапьян.

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По ее словам, бывший командир 155-й бригады искал именно таких людей и вносил их в списки на отправку на обучение во Францию: "Это выявленная схема, что она работала в бригаде".

Кроме того, как добавила Сапьян, некоторые военнослужащие бригады "могли самовольно оставить часть, через некоторое время вернуться, потом снова оставить, и командование об этом не сообщало".

Дмитрий Рюмшин - экс-командир 155-й бригады взят под стражу

Напомним, на днях стало известно, что бывшему командиру скандальной 155-й бригады Дмитрию Рюмшину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривень.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения). Военному грозит до 10 лет лишения свободы.

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