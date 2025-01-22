Сообщается, что полковник Рюмшин может внести залог в размере 90 миллионов гривень.

Бывшему командиру скандальной 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской Дмитрию Рюмшину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривень. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, передает hromadske со ссылкой на источник.

Напоминается, что адвокаты планируют привлекать к заседаниям суда мониторинговые миссии из Польши и Франции, которые принимали участие в обучении бойцов 155-й бригады.

Скандал со 155-й бригадой - что сообщалось ранее

Как известно, 155-я бригада начала формироваться в марте 2024 года. Ее командиром был назначен полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Рюмшин, который до того исполнял обязанности командира 47-й ОМБр.

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Осенью 2024 года бойцы 155-й бригады выехали на обучение во Францию. Сообщалось, что на оснащение бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.

В начале года появилась информация о массовом дезертирстве бойцов 155-й ОМБр, которое привело к тому, что бригада стала буквально "рассыпаться", не доехав до фронта. Отмечалось, что только сформированное подразделение сразу после обучения направили в одну из самых "горячих" точек фронта - на Покровское направление.

Днями стало известно, что командира скандальной 155-й бригады задержали.

"Установлено, что командир не проинформировал правоохранительные органы о значительном количестве военных, которые самовольно оставили места службы во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте", - сообщили в СБУ.

Как писал УНИАН, создание 155-й ОМБр было частью масштабного проекта по формированию новых бригад, для которых Украина должна была найти людей, а международные партнеры - вооружение.

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