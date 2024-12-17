Законопроект отправлен на рассмотрение Конституционного Суда Украины.

Верховная Рада Украины проголосовала за поддержку в первом чтении президентского законопроекта о введении института множественного гражданства в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада поддержала за основу законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине", - написал он. При этом сообщил, что его принятие в первом чтении поддержали 247 народных депутатов.

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По его словам, ко второму чтению должны быть учтены ряд предложений и замечаний, в частности Всемирного Конгресса Украинцев. При этом не уточнил о каких предложениях идет речь.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины направил законопроект на заключение в Конституционный суд. "Только что ВР отправила законопроект Зеленского о двойном гражданстве на экспертизу Конституционного Суда. Это решение поддержали 150 депутатов", - отметила она в Telegram.

Множественное гражданство - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект относительно множественного гражданства - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" (регистрационный №11469).

В законопроекте определено в каких случаях допускается множественность гражданства (подданства).

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