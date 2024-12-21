По его мнению, в первом варианте закона предусмотрен несколько устаревший подход к тому, с какими странами Украине налаживать процесс множественного гражданства.

Законопроект о множественном гражданстве (номер №11469), который был внесен президентом и на днях принят в первом чтении Верховной Радой, правильная инициатива, которая должна урегулировать проблему, которую нельзя игнорировать. Впрочем, сам по себе институт двойного гражданства не приведет к взрывному росту количества граждан Украины, а некоторые моменты вызывают множество вопросов.

В эфире телемарафона экс-министр юстиции Украины Денис Малюська поделился мнением о цели закона, что предлагает изменить власть и в каких деталях "кроется дьявол".

Он отметил, что конечно, любое государство хотело бы, чтобы его граждане не имели никаких юридических связей с другими и оставались только его гражданами. Но это не соответствует реалиям практически ни в одной стране мира, особенно учитывая фактические обстоятельства.

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"Наверное, что сотни тысяч граждан Украины имеют гражданство другой страны. Соответственно, прятать голову в песок и игнорировать проблему все эти года было неправильно. Тем более учитывая количество граждан, которые сейчас находятся за рубежом", - сказал Малюська.

По мнению экс-министра юстиции, вряд ли закон о множественном гражданстве станет следствием того, что "нас станет 52 млн. или количество граждан Украины взрывообразно возрастет". Множественное гражданство само по себе не сделает Украину привлекательной для того, чтобы сюда возвращались украинцы или эмигрировали таланты со всего мира. Потому что, ключевыми факторами будут безопасность, наличие высокооплачиваемых рабочих мест, хорошее образование для детей.

Он считает, что цель закона - решить существующую проблему.

"Она есть и достаточно простая. По действующему закону, в случае, если наш гражданин - гражданин Украины приобретает гражданство иностранного государства, он автоматом должен потерять гражданство Украины. То есть, юридически президент должен был бы издать указ и зафиксировать потерю гражданства сотнями тысяч граждан Украины. Что, учитывая здравый смысл, ситуацию с демографией, и вообще, нашими планами по экономическому росту в будущем, лишено всякого смысла", - акцентировал Малюська.

Кроме того, возникает множество других вопросов, в частности, как понять, кто из граждан имеет двойное гражданство, а кто нет. Он добавил:

"Чтобы не было выборочного применения законодательства, что кого-то лишили, а кого-то не лишили".

По словам Малюськи, со всех сторон это правильная инициатива, однако "дьявол в деталях". Многие понимают необходимость множественного гражданства, но все видят этот институт по разному.

"Например, должны ли украинские госслужащие иметь гражданство исключительно Украины и никакого другого гражданства. Должны ли быть какие-то ограничения в наличии иностранного гражданства у политиков. Множество других вопросов, которые будут возникать во время принятия этого закона. Но общий месседж понятен, что в целом парламент такую инициативу поддерживает", - подчеркнул экс-министр юстиции.

По его мнению, в первом варианте закона предусмотрен несколько устаревший подход к тому, с какими странами Украине налаживать процесс множественного гражданства.

В частности, должен появиться другой закон с перечнем тех государств, где и украинцам будет легче получать гражданство без последствий, и где другим гражданам будет легче получать гражданство Украины. Малюська объяснил:

"Мне кажется этот подход слишком консервативный, его можно было бы сделать либеральнее. То есть, утверждать список не тех кому разрешено, а тех - кому запрещено. И политически, и механически гораздо легче".

По его мнению, возможно это вопрос поэтапности.

"Сначала такой ограниченный закон. А потом он будет либеральнее, если все хорошо пойдет", - добавил экс-министр юстиции.

Закон о множественном гражданстве - детали

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о множественном гражданстве.

По словам первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Ирины Ковалевской законопроектом предусматривается, если иностранец приобретает гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. И так же, если гражданин Украины будет приобретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины.

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