Речь идет о президентском проекте закона, который 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о множественном гражданстве. Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская рассказала, какие изменения он предусматривает.

"Теперь, если иностранец приобретает гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. И так же, если гражданин Украины будет приобретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины. Но это должен быть определенный список этих государств, в отношении которых именно граждане Украины и иностранцы могут не отказываться от своего гражданства. Как предусмотрено законопроектом, это должен быть отдельный закон, который будет определять сам перечень этих государств", – акцентировала Ковалевская в эфире телемарафона.

Она добавила, что условия, при которых в гражданство Украины не принимаются иностранцы, существовали с момента принятия закона еще в 2001 году.

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"И этот законопроект должен был расширить основания, по которым нельзя приобрести гражданство Украины", – продолжила она.

Алгоритм и институты для приобретения гражданства Украины останутся без изменений. Эта процедура определяется указом президента.

"Там есть определенная процедура, по которой конкретно написано, какие условия приобретения гражданства, какие документы должен подать человек. Особо изменений именно в процедуре нет. Только изменения в документах, которые должно подавать лицо, когда приобретает гражданство Украины", – отметила Ковалевская.

Она добавила, что чтобы стать гражданином Украины, на сегодня процедурой уже предусмотрено знание украинского языка, истории Украины и Конституции Украины. Должны быть разработаны быть соответствующие тесты.

"И когда лицо будет подавать документы для получения гражданства Украины, вместе с пакетом документов, оно должно подавать именно информацию о том, что сданы экзамены", – говорит Ковалевская.

Также алгоритмом не предусматривается цифровой формат этой процедуры. Будут приниматься только личные заявления.

"Личные посещения или Государственной миграционной службы, или зарубежных дипломатических учреждений. Потому что только два органа у нас участвуют именно в процессе принятия в гражданство: Государственная миграционная служба на территории Украины и зарубежные дипломатические учреждения за пределами Украины", – пояснила чиновница.

При этом она отметила, что граждане Украины, значительное количество которых сейчас вынужденно находится за рубежом, в частности в странах Евросоюза, не теряют своего гражданства.

Ковалевская добавила, что еще неизвестно, каким будет перечень стран, где украинцам позволят иметь множественное гражданство.

"Поэтому, для всех наших граждан Украины, которые находятся за рубежом, никаких особо изменений именно в процедурах не будет. Они как являются гражданами Украины, так ими остаются", – подчеркнула Ирина Ковалевская.

Множественное гражданство: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. Ко второму чтению должны быть учтены ряд предложений и замечаний, в частности Всемирного Конгресса Украинцев. Кроме того, депутаты отправили законопроект о двойном гражданстве на рассмотрение Конституционного Суда Украины.

Отметим, что в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины", регистрационный №11469). В проекте закона определены случаи, в каких случаях допускается множественность гражданства (подданства).

Также стоит напомнить, что в августе народные депутаты приняли закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Документ предусматривает упрощенные условия и процедуры для приобретения гражданства Украины в отношении иностранцев, которые защищают сегодня украинское государство.

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