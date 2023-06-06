Чиновник учебного подразделения украинских войск "сливал" военной разведке РФ информацию о развертывании боевых частей и локации военной техники.

Агентами российского ГРУ, которые шпионили за Силами обороны на Яворовском полигоне (Львовская область) оказались двое украинских военных и врач, которые в составе различных подразделений дислоцировались на его территории .

Как сообщает Служба безопасности Украины, еще до начала полномасштабного вторжения РФ их привлек к сотрудничеству кадровый сотрудник российской военной разведки, а уже после 24 февраля 2022 года они собирали информацию, которая интересовала разведку страны-агрессора.

СБУ установила, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона, а также пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны. Украинская спецслужба разоблачила российского агента во время выполнения им вражеского разведзадания. Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Еще один агент ГРУ пытался передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.

В СБУ отмечают, что третьим агентом был чиновник учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" военной разведке РФ информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

Следователи Службы безопасности уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Обстрел россиянами Яворивского полигона - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 марта 2022 года, российские оккупанты выпустили около 30 ракет по Яворовскому полигону.

Часть из них удалось сбить силами противовоздушной обороны, но восемь ракет попали. Тогда в Генштабе сообщили, что 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 человека с разной степенью поражения находились в госпитале.

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