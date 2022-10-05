На Львовщине будут судить местного жителя, который корректировал ракетные удары РФ по области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Расследованием установлено, что обвиняемый, бывший сотрудник КГБ СССР, с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителям РФ о размещении объектов Вооруженных сил Украины для нанесения ракетных ударов.
Пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов отметил, что 72-летний львовянин еще в марте через мессенджер присылал врагу информацию о местонахождении ВСУ, а затем Россия обстреливала ракетами эти объекты.
В частности, он напомнил, что 13 марта во Львовской области в результате ракетного обстрела Международного центра миротворчества и безопасности, более известного как Яворовский полигон, погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.
По его информации, этот человек сотрудничал с Россией еще с 2014 года, а задания получал из временно оккупированного Крыма от подсанкционного представителя организации "Российское движение Украины".
"В деле фигурирует непосредственная наследница КГБ – российская ФСБ, агент которой также координировал действия львовского наводчика", - рассказал Иванов.
Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт в отношении львовянина по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) направлен в суд.
Корректировщики российских ударов по Украине
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