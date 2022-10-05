72-летний обвиняемый когда-то работал на КГБ СССР.

На Львовщине будут судить местного жителя, который корректировал ракетные удары РФ по области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Расследованием установлено, что обвиняемый, бывший сотрудник КГБ СССР, с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителям РФ о размещении объектов Вооруженных сил Украины для нанесения ракетных ударов.

Пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов отметил, что 72-летний львовянин еще в марте через мессенджер присылал врагу информацию о местонахождении ВСУ, а затем Россия обстреливала ракетами эти объекты.

В частности, он напомнил, что 13 марта во Львовской области в результате ракетного обстрела Международного центра миротворчества и безопасности, более известного как Яворовский полигон, погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

По его информации, этот человек сотрудничал с Россией еще с 2014 года, а задания получал из временно оккупированного Крыма от подсанкционного представителя организации "Российское движение Украины".

"В деле фигурирует непосредственная наследница КГБ – российская ФСБ, агент которой также координировал действия львовского наводчика", - рассказал Иванов.

Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт в отношении львовянина по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) направлен в суд.

Корректировщики российских ударов по Украине

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