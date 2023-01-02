85% украинцев считают неприемлемыми какие-либо территориальные уступки России.

85% украинцев считают неприемлемыми какие-либо территориальные уступки России, при этом в сентябре 87% респондентов считали уступки недопустимы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-27 декабря 2022 года.

"Для 85% респондентов никакие территориальные уступки недопустимы. Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранение независимости можно отказаться от некоторых территорий", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

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"Разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%), выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий", - говорится в пресс-релизе.

По данным опроса, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока, где продолжаются интенсивные бои, 80% опрошенных против уступок (готовы на уступки – лишь 9%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы лишь 10%).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и исключают нарратив "необходимости территориальных уступок для умиротворения агрессора".

Он добавил, что с октября и по сей день Россия осуществляет регулярные террористические атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды.

"Очевидной целью является террор населения и создание ситуации внутреннего напряжения для давления на военно-политическое руководство страны. Однако анализ общественных настроений в динамике показывает, что все эти многочисленные атаки никак не повлияли на готовность украинцев идти на компромиссы", - подчеркнул он.

КМИС провел опрос 4-27 декабря 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2 тыс. 005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Война в Украине:

По состтоянию на 30 декабря более 90% граждан верили в победу Украины в войне с РФ, при этом 40% из них уверены, что победа будет до лета 2023 года.

Социологи отмечали что, по сравнению с августом, прогнозы украинцев относительно победы не изменились. Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на востоке несколько больше скептиков (10%), по сравнению с другими.

Среди тех, кто верит в победу Украины, 39% считали, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делали ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считали, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

Абсолютное большинство (54%) украинцев видили победу в изгнании российских войск из всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

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