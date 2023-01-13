За последний год уровень доверия к Вооруженным силам вырос на четверть, а к церкви - снизился.

Доверие украинцев к церкви падает, а к Вооруженным силам Украины, силовым структурам и средствам массовой информации растет.

В частности, за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 годов) уровень доверия к Вооруженным силам вырос с 72% до 96% соответственно. Такие данные всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

В КМИС отмечают, что высоким является доверие к президенту Украины и волонтерам. При этом отмечают, что в декабре 2021 года 27% доверяли президенту (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год показатель вырос до 84%. К волонтерам доверие выросло с 68% до 84%.

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В то же время, по данным опроса, снизилось доверие к церкви: доля тех, кто ей доверяет, снизилась с 51% до 44%.

При этом к украинским СМИ за последний год доверие выросло с 32% до 57% (баланс вырос с -7% до +43%). А доверия к российским СМИ и ранее не было, поэтому теперь это отсутствие стало еще более выразительным: с 3% до 1% стало еще меньше тех, кто доверяет.

Есть значительное повышение доверия к СБУ – оно выросло с 29% до 63% и Национальной полиции - с 30% до 58% .

Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к правительству выросло с 14% до 52%.

"В случае парламента хотя в целом показатели доверия не являются высокими, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%", - говорится в исследовании.

В КМИС сообщили, что в декабре 2022 года в перечень институтов добавили прокуроров и суды.

"Как оказалось, это единственные украинские институции, которые имеют негативный баланс доверия - недоверия и к которым украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25%, не доверяют 34% (остальные не имеют определенного отношения), баланс составляет -9%. Прокурорам доверяют 21%, не доверяют – 32% (баланс составляет -11%)", - отметили в КМИС.

Также, согласно результатам опроса, украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63% до 71%. В этом году спросили у респондентов об отношении к переселенцам - в целом 52% опрошенных доверяют им и только 10% не доверяют (остальные имеют неопределенное/безразличное отношение).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, рост доверия к политическому руководству и силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах, что является одним из ключевых факторов успешного сопротивления врагу.

"Важно, что украинцы больше доверяют не только ВСУ, но и СБУ и Национальной полиции, которые выполняют очень важные функции. Важным является не только улучшение отношения к президенту, но и улучшение восприятия правительства и парламента, поскольку эти институции играют важную роль в процессах организации жизни страны в условиях войны, а также несут ответственность за реформирование страны по европейским образцам", - сказал Грушецкий.

Он отметил, что многие украинцы определенно скептически относятся к прокурорам и судам, а соответственно, к справедливости в стране. Поэтому украинские законодатели и чиновники должны понимать, что после победы запрос на верховенство права и справедливость лишь актуализируется, поэтому надо действовать "на опережение" и сейчас решать проблемы.

Как проводился опрос

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 4-27 декабря 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 995 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым), на подконтрольной территории.

Кому доверяют украинцы

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы рассказали кому из иностранных лидеров доверяют больше всего. Лидером по уровню доверия стал президент Польши Анджей Дуда (87%). Второе место у президента США Джо Байдена - 79%. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на третьем месте - 73%. А российский диктатор Владимир Путин, наоборот, возглавляет антирейтинг доверия украинцев.

Кроме этого, 59% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте по частоте называния - Валерий Залужный.

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