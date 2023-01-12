После избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "политик года".

Почти 60% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. "Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "политик года": в 2019 году его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020 - 15%, в 2021 - 17%.

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"На втором месте по частоте называния — Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% — Михаила Подоляка и Сергея Притулу", - рассказали социологи.

Уточняется, что политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% — в Центральном регионе, 57% — на Западе и 55% — на Востоке страны.

Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%), а также представители младших возрастных групп, чем люди среднего и старшего возраста.

"Среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто в основном говорит на русском языке — 55%. Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют Зеленского — от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья "едва сводит концы с концами", до 63% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено", - свидетельствуют результаты исследования.

Как проходил опрос

*** Опрос методом face-to-face проводился среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины, которая контролируется правительством.

Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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