Украинцы могут столкнуться с риском потери вида на жительство, если они вернутся на родину.

Украинцы, получившие защиту в Норвегии, могут потерять вид на жительство, если решат вернуться на родину. Об этом сообщает SchengenVisaInfo со ссылкой на власти этой страны.

Отмечается, что в соответствии с общей директивой Министерства юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвежскому директорату иммиграции, иностранные граждане, которым предоставлена защита в Норвегии, могут столкнуться с риском потери вида на жительство, если они вернутся в страну, из которой они искали убежища. Ранее из этой директивы было исключение для граждан Украины с временной коллективной защитой. Однако сейчас это исключение отменено.

Министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель подчеркнула, что если украинцы, находящиеся под такой защитой, смогут приехать в Украину и вернуться в Норвегию, это может свидетельствовать о том, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии.

Видео дня

"Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют туда и обратно между Норвегией и Украиной, это может означать, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Теперь я хочу одинаково относиться к украинцам и другим национальностям относительно последствий таких путешествий", - подчеркнула чиновница.

В то же время в Норвегии отмечают, что поездки, совершенные до внедрения этой директивы, не приведут к аннулированию разрешения. Также не исключается, что в особых случаях граждане Украины все же смогут получить разрешение на посещение родины.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Норвегия обещает украинцам деньги за возвращение домой. В частности, наши соотечественники могут получить 17 500 норвежских крон (около 58 тысяч гривен) наличными для возвращения домой и обустройства на родине. При этом Норвегия не сможет помочь украинским беженцам с транспортом.

Также УНИАН сообщал, что Нидерланды попросили украинских беженцев покидать приюты. Министерство юстиции страны призвало наших соотечественников по возможности переселяться в арендованное жилье.

Вас также могут заинтересовать новости: