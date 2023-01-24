Соответствующие изменения в миграционных правилах уже одобрил местный Минюст. Вид на жительство будут продлевать, исходя из крайней даты действия первичного документа об этом статусе.

Норвегия будет автоматически продлевать вид на жительство украинцам еще на год. Однако это касается только тех граждан, которые ранее оформили для себя "временную защиту" в центре беженцев или в отделении полиции.

Как сообщила пресс-служба правительства Норвегии, соответствующие изменения в миграционных правилах уже одобрил местный Минюст. Теперь украинцам автоматически продлевают статус, исходя из крайней даты действия первичного документа о виде жительства. Действие первых удостоверений должно было истечь в марте 2023 года.

Таким образом украинцам не нужно дополнительно обращаться в центр беженцев или органы полиции для продления статуса.

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"Директорат по вопросам иммиграции и полиция возобновят просроченные карточки-удостоверения на жительство, чтобы законное пребывание можно было подтвердить", - говорится в сообщении.

При этом подробнее механизм об обновлении карточек для украинцев с временной защитой там не разъяснили.

Санкции против россиян ужесточаются

Тем временем санкции против граждан РФ ужесточаются: недавно им начали отказывать в выдаче первичного туристического вида на жительство в Турции. Причиной стало изменение в правилах получения ВНЖ. Теперь граждане РФ должны предоставлять официальные документы, подтверждающие источник доходов.

Согласно статистике, по итогам 2022 года поток российских туристов в европейские государства упал на 80-90%. Самыми популярными курортами среди граждан РФ остаются Испания, Италия и Греция.

Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.

Как известно, 9 сентября Совет Евросоюза утвердил решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

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