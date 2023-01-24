Норвегия будет автоматически продлевать вид на жительство украинцам еще на год. Однако это касается только тех граждан, которые ранее оформили для себя "временную защиту" в центре беженцев или в отделении полиции.
Как сообщила пресс-служба правительства Норвегии, соответствующие изменения в миграционных правилах уже одобрил местный Минюст. Теперь украинцам автоматически продлевают статус, исходя из крайней даты действия первичного документа о виде жительства. Действие первых удостоверений должно было истечь в марте 2023 года.
Таким образом украинцам не нужно дополнительно обращаться в центр беженцев или органы полиции для продления статуса.
"Директорат по вопросам иммиграции и полиция возобновят просроченные карточки-удостоверения на жительство, чтобы законное пребывание можно было подтвердить", - говорится в сообщении.
При этом подробнее механизм об обновлении карточек для украинцев с временной защитой там не разъяснили.
Санкции против россиян ужесточаются
Тем временем санкции против граждан РФ ужесточаются: недавно им начали отказывать в выдаче первичного туристического вида на жительство в Турции. Причиной стало изменение в правилах получения ВНЖ. Теперь граждане РФ должны предоставлять официальные документы, подтверждающие источник доходов.
Согласно статистике, по итогам 2022 года поток российских туристов в европейские государства упал на 80-90%. Самыми популярными курортами среди граждан РФ остаются Испания, Италия и Греция.
Страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года.
Как известно, 9 сентября Совет Евросоюза утвердил решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.