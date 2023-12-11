Дания стала единственной страной ЕС, в которой количество украинских беженцев снизилось - на 4,5%.

Украинские беженцы продолжают ехать в Европу, и их количество в октябре выросло фактически во всех странах ЕС, сообщает Евростат.

"По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", - отмечают в Евростате.

Всего по состоянию на 31 октября статус временной защиты в странах ЕС имели 4,24 миллиона граждан, которые покинули Украину в результате российского вторжения.

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Основными странами ЕС, принявшими бенефициаров временной защиты от Украины, были Германия (1 215 365 человек; 28,7% от общего числа), Польша (960 620; 22,7%) и Чехия (364 450; 8,6%).

Также отмечается, что по сравнению с населением каждой страны ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце октября 2023 года наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (26,1) и Литве (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на 31 октября 2023 года граждане Украины составляли более 98% получателей временной защиты, из них взрослые женщины составляли почти половину (46,4%), дети - 33,4%, а взрослые мужчины - 20,2% от общего числа.

Украинские беженцы в Европе - что известно

Евросоюз продлил до марта 2025 года статус защиты для украинских беженцев. Все страны ЕС должны на национальном уровне утвердить аналогичное решение.

Однако не везде местные власти помогают украинским беженцам. К примеру в Румынии беженцы жалуются на задержку соцвыплат, а также на то, что в школах их детям не помогают адаптироваться, фактически делая изгоями в классе.

Кроме того, Норвегия усложнит условия для украинцев, которые оформляют временную защиту, чтобы уменьшить поток беженцев из-за очень щедрой политики страны.

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