У более 200 тысяч человек сейчас отсутствует водоснабжение.

В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов без воды остались 11 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня ночью россияне обстреляли Краматорск. Снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли", - отметил он.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. В результате этого без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично Доброполье.

"Всего — более 200 тысяч человек", - уточнил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, ночью на 14 марта в Генштабе проинформировали, что попытки российских оккупантов захватить Мариуполь остаются безуспешными-город до сих пор героически держит оборону.

Также извещалось, что 13 марта гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск.

"В город продолжит двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами", - отметили в полиции.

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