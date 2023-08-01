В рамках поддержки совместной инициативы "Нам здесь жить" от Киевстар и Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым", "Домашний интернет" от Киевстар будет отчислять в Фонд 50 грн с каждого нового подключения в период с 1 августа по 30 сентября. Таким образом, компания планирует привлечь 1,5 млн грн донатов на эту цель.

Также среди всех новых абонентов будут разыграны 100 гигабитных роутеров с автографом амбассадора сбора Святослава Вакарчука и брендированные комплекты, включающие браслет и марку к 25-летию Киевстар. Розыгрыш будет проходить еженедельно, а его результаты будут публиковать на страницах бренда в социальных сетях. Присоединиться к кампании можно, подключив себе услугу "Домашний интернет" по ссылке.

"Мы рады стать частью этого важного проекта, ведь более 30% нашей земли заминировано. По опыту других стран процесс разминирования может длиться годами. У нас этого времени нет – нам нужны безопасные земли как для деоккупации и восстановления инфраструктуры, так и для того, чтобы наши люди могли свободно и спокойно жить здесь. 175 млн гривень - это большая сумма, поэтому уверены, что провайдер совместно с абонентами сможет ускорить закрытие этого сбора", – прокомментировал руководитель "Домашний интернет" от Киевстар Сергей Сухорук.

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Помимо этой инициативы, интернет-провайдер продолжает безвозмездно подключать к интернету укрытия по всей стране.За время полномасштабного вторжения было подключено более 1460 укрытий, а размер инвестиций достиг 690 тыс. грн. Также компания безвозмездно подключила интернет в 1184 модульных домиках и продолжит делать это по запросу на электронный адрес wifi@kyivstar.net.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабново время войны компания предоставила гуманитарной помощи ВСУ, абонентам, обществу на сумму более 1,1 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net