В случае наложения на обидчика административного взыскания в виде общественно полезных работ, начисленная плата за выполнение таких работ перечисляется пострадавшему.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола (№3908-1).

Читайте такжеЖестокое избиение украинца в Париже: мать парня рассказала о его состоянииКак передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 328 народных депутатов из 380, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, вследствие чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а равно невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украина о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, - влекут за собой наложение штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или выполнения общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Ныне в соответствующем положении говорится о наказании в виде штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работах на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7 суток.

Кроме того, предлагается установить, что те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из таких нарушений, влекут за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

В действующем положении об общественно полезных работах речь не идет.

Также устанавливается, что в случае наложения на обидчика админвзыскания в виде общественно полезных работ, начисленная плата за выполнение таких работ перечисляется пострадавшему в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Среди прочего, определяется, что административное задержание при совершении домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания производится органами внутренних дел (Национальной полицией).

Законопроектом устанавливается, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей "совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания", присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, не является обязательным.

Кроме того, законопроектом в статье Кодекса "Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение административных правонарушений" устанавливается, что за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания эти лица несут административную ответственность на общих основаниях.

Домашнее насилие в Украине

74 человека погибли в прошлом году из-за домашнего насилия. В целом в Украине фиксируют вспышку бытовых ссор - их вдвое больше. В частности 208 тысяч жалоб зафиксировала полиция в прошлом году.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине по поводу домашнего насилия за помощью обращаются 80% женщин и 20% мужчин.

В октябре на левом берегу Киева открыли вторую комнату кризисного реагирования для пострадавших от домашнего и гендерно обусловленного насилия.

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Автор: Татьяна Поляковская