Главное - действовать так, чтобы обезопасить детей, говорит юрист.

Подошли к школе - и началась воздушная тревога. Вместо того чтобы пустить в укрытие, которое есть в учебном заведении, дверь закрыли. А мама Оксана с сыном, который учится в этой школе и пришел на вторую смену, остались ждать на улице.

Почему так произошло, должны ли вообще пускать в школьное укрытие после начала воздушной тревоги, узнавали журналисты "Сніданку з 1+1".

Юрист общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко говорит, что решение пускать или не пускать родителей с детьми в школьное укрытие после начала воздушной тревоги законодательно не урегулировано.

"Есть алгоритмы Департамента образования города Киева, то есть это не нормативный акт, а рекомендации, как действовать школам в случае воздушной тревоги", — говорит Бондаренко.

И вот в этом документе прописано: во время воздушной тревоги в связи с перемещением всех участников образовательного процесса в укрытие ученики в учебные заведения не принимаются.

Но юрист отмечает, что все же детей должны принимать, ведь куда им деваться. Речь идет о моментах, когда очень быстро нужно найти укрытие, иначе все закончится очень плохо. Поэтому он советует искать компромисс с дирекцией учебного заведения. Главное - действовать так, чтобы обезопасить и детей, и себя.

Укрытие в Украине во время воздушных тревог

В Украине после начала полномасштабного вторжения РФ был опубликован список укрытий на случай воздушной тревоги.

Власти Киева после жалоб на закрытые во время воздушной тревоги укрытия приняли решение, что нужно в таких случаях срезать замки.

Также спасатели дали советы на случай, если вы остались в доме во время воздушной тревоги.

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