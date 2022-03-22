Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже почти месяц. Сирены, которые оповещают о том, что что-то не так, уже стали привычным явлением для большинства граждан.
Впрочем, не всегда в случае тревоги есть возможность добежать до укрытия. Поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям назвала несколько советов, которых нужно придерживаться, если вы находитесь дома во время воздушной тревоги.
5 советов, если вы остались в доме:
- Первым делом следует немедленно проследовать в помещение без окон или воспользоваться правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей. Первая стена возьмет на себя силу взрыва, следующая – разрушение.
- В случае пожара или повреждения, звоните на 101 – укажите точный адрес, этаж и квартиру. И по возможности выйдите в безопасное место.
- Также необходимо назначить среди вашей общины человека, который будет владеть информацией обо всех жителях. Это нужно для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сообщить информацию спасателям.
- Если в доме произошел взрыв, покиньте здание самостоятельно, но оставьте дверь открытой. Тогда спасателям не придется срезать их бензорезом для обязательной проверки.
- Покидая город или свою квартиру, оставьте ключи соседям, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было проверить помещение.
В то время пока мы бьем врага на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выделяет 3 самых важных совета для того, чтобы защитить смартфон.
Также упоминалась онлайн-игра, благодаря которой можно блокировать российские сайты даже не выходя из укрытия.