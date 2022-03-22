В таком случае, чтобы обезопасить себя, нужно отработать алгоритм действий.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже почти месяц. Сирены, которые оповещают о том, что что-то не так, уже стали привычным явлением для большинства граждан.

Впрочем, не всегда в случае тревоги есть возможность добежать до укрытия. Поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям назвала несколько советов, которых нужно придерживаться, если вы находитесь дома во время воздушной тревоги.

5 советов, если вы остались в доме:

Первым делом следует немедленно проследовать в помещение без окон или воспользоваться правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей. Первая стена возьмет на себя силу взрыва, следующая – разрушение. В случае пожара или повреждения, звоните на 101 – укажите точный адрес, этаж и квартиру. И по возможности выйдите в безопасное место. Также необходимо назначить среди вашей общины человека, который будет владеть информацией обо всех жителях. Это нужно для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сообщить информацию спасателям. Если в доме произошел взрыв, покиньте здание самостоятельно, но оставьте дверь открытой. Тогда спасателям не придется срезать их бензорезом для обязательной проверки. Покидая город или свою квартиру, оставьте ключи соседям, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было проверить помещение.

В то время пока мы бьем врага на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выделяет 3 самых важных совета для того, чтобы защитить смартфон.

Также упоминалась онлайн-игра, благодаря которой можно блокировать российские сайты даже не выходя из укрытия.

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