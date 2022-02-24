Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям настоятельно просит граждан проверить обновленный список безопасных убежищ, а также информацию об их состоянии.
Где можно посмотреть перечень укрытий
- Бомбоубежища в Киеве — обновленная карта от Киевской рады.
- Карта защитных сооружений на юге Донецкой области.
- Укрытия для населения в защитных сооружениях гражданской обороны Луганской области.
- Укрытия для населения Северодонецкого и Щастинського районов Луганской области.
- Интерактивная карта укрытий в защитных сооружениях Старобельского и Сватовского районов Луганской области.
- Пункты предоставления помощи, которые развернули в Луганской области.
- Перечень укрытий на территории Запорожья.
- Карта укрытий в Днепропетровской области.
- Интерактивная карта бомбоубежищ в Харькове.
- Интерактивная карта укрытий во Львове.
- Интерактивная карта укрытий в Одессе.
- Карта гражданских сооружений в Одессе и Одесской области.
- Карта с укрытиями и гражданскими сооружениями в Сумах.
- Перечень защитных сооружений в Сумах.
- Интерактивная карта укрытий в Полтаве.
- Убежища на случай чрезвычайных ситуаций в Николаеве.
- Интерактивная карта укрытий Херсонской области.
- Защитные сооружения цивильной обороны в Херсоне.
- Интерактивная карта с убежищами в Тернополе.
- Укрытия (по районам) в Ровенской области.
- Интерактивная карта защитных сооружений Чернигова и Нежина.
- Защитные сооружения и самые простые укрытия в Чернигове и Прилуках.
- Перечень самых простых укрытий для защиты населения в Кропивницком.
- Бомбоубежища и укрытия в Черкасах.
- Интерактивная карта бомбоубежищ в Ивано-Франковске.
Объявление Россией полномасштабной войны против Украины
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.