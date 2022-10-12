Киевляне могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102".

Власти Киева периодически получают жалобы на закрытые во время воздушной тревоги укрытия. Теперь принято решение, что в таких случаях будут срезать замки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В КГГА сообщили, что если укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям к защитным сооружениям. Это касается только укрытий, которые относятся к фонду защитных сооружений и обозначены на карте укрытий, опубликованной на сайте КГГА.

Видео дня

"Если двери обозначенных на карте укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срезают, чтобы люди были в безопасности", – говорится в сообщении.

По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, "такой опыт уже есть".

"К сожалению, периодически мы получаем жалобы на закрытые укрытия и реагируем соответственно. В условиях постоянной угрозы обстрелов рисковать жизнью людей абсолютно недопустимо", – отметил он.

Последние обстрелы Киева: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября российские оккупанты совершили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, тем утром Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Во время обстрелов российских оккупантов в Киеве погибли 5 человек, 51 человек пострадал, из них 42 были госпитализированы.

После ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области ввели почасовые отключения электроэнергии.