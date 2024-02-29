Государство должно давать гражданам определенность в вопросах мобилизации и участия в войне.
Об этом заявил ветеран Юрий Гудименко в комментарии LIGA.net. По его убеждению, определенность уменьшает страхи, даже если она неприятна. Например, ветеран отметил, что важно называть реальные сроки, на которые людей призывают в армию.
"Не имеет значения, какой именно это срок. Главное, чтобы он был четким и конкретным. У человека в голове будет выстроен план. Должна быть конкретика, что ты сразу не попадешь на передовую", - сказал Гудименко.
По словам ветерана, у потенциального солдата, который смотрит видео с передовой, боями и ранеными создается ложное ощущение, что 99,9% бойцов круглосуточно находятся в постоянных "замесах".
"Это абсолютно не так. Есть тихие направления, есть более громкие направления, есть вторая и третья линия, тыловые структуры, в которых служат сотни тысяч людей. Просто их не показывают, они никому не интересны. Если будет уверенность, что после обучения ты не будешь приближаться к фронту ближе, чем на 20 км, где ничего не прилетает, но ты уже слышишь что-то, потом на 5 км от фронта, где уже прилетает, но не так, как на переднем крае. Это четкая уверенность, мы это все проходили, мой батальон постепенно закалился", - заявил ветеран.
Гудименко отметил, что государству нужно давать конкретику, чтобы работать со страхом неопределенности.
Мобилизация в Украине - детали
Сейчас в Верховной Раде Украины готовится ко второму чтению законопроект о мобилизации. К нему поступило более 4 тысяч поправок, рассмотрение которых начал Комитет Верховной Рады страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Многие из этих правок дублируются. Комитет не поддержал норму о блокировании счетов и ограничении выезда людей за границу.
Также не пришли к согласию по вопросу ограничения консульских услуг для украинцев за рубежом. Этот вопрос также будет дискутироваться в будущем.
Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечает, что на второе чтение в сессионный зал Верховной Рады законопроект о мобилизации может быть вынесен уже в марте. Однако здесь возникает главный вопрос - как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.