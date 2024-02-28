Комитет активно работает над поданными правками, которых всего более четырех тысяч.

На второе чтение в сессионный зал Верховной Рады законопроект о мобилизации может быть вынесен уже в марте. Об этом сказал заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, которого цитирует пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Он отметил, что Комитет активно работает над поданными правками, которых всего более четырех тысяч. При этом добавил, что все поданные предложения сгруппировали по шестнадцати блокам и сейчас принимаются решения за основу. По его словам, есть много поправок от народных депутатов Украины, которые повторяются.

"Отдельные очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблочно и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос - как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели", - отметил Чернев.

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При этом напомнил, что существует и спецпроцедура рассмотрения законопроекта, что дает возможность быстро рассмотреть вопрос, однако сомневается в целесообразности ее применения к такому важному законопроекту.

При этом нардеп выразил надежду, что будут договоренности со всеми фракциями и группами относительно тех вопросов, которые должны быть оставлены в законопроекте и которые не войдут в него, чтобы быстрее пройти его рассмотрение в сессионном зале парламента Украины.

Законопроект о мобилизации - детали

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449), который поддержали 243 народных депутата. К законопроекту о мобилизации поступило 4195 поправок. 27 февраля профильный комитет начал работу над этими поправками.

Согласно таблице к законопроекту, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес поправку, которой предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми предлагается возможность освобождения от отбывания наказания осужденных к ограничению или лишению свободы, если они изъявили желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации и признаны пригодными для ее прохождения в условиях военного положения. Это не касается тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности и за тяжкие преступления.

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