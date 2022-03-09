Сейчас такие военные получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

Иностранные добровольцы, прибывающие на войну с Россией, смогут получить гражданство Украины.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - отметил он.

Сейчас такие военные получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

Ранее УНИАН писал, что в Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться по словам бригадного генерала Кирилла Буданова, командующего Главным разведывательным управлением Министерства, которое будет руководить этим легионом.