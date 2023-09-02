В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года, полномасштабное вторжение в 2022 и поддерживают действия Путина.

В Днепре владелица парфюмерного онлайн-магазина в Instagram Ирина Щербина заявила, что обслуживает только русскоязычных клиентов.

Журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале сообщил, что она набросилась на девушку из Луцка, которая хотела сделать заказ на украинском языке.

Жительница Днепра отказалась обслуживать девушку из Луцка и заявила, что западные области - "это не наше", а Днепр "русский город". Таким образом продавщица ответила на вопрос клиентки, из Украины ли она.

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"Уходи из моего шикарного магазина, выходи. Он только для русскоязычных, у нас здесь свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеют отношения, не лезь сюда. Тебе скоро надо будет в Польше полякам мыть пол. Мы - русские люди, мы другие люди, мы - Харьков, Днепропетровск, Одесса", - сказала она.

Клиентка ответила владелице, чтобы та "ждала в гости" и "валила в рашку".

Впоследствии оказалось, что Ирина Щербина поддерживает Россию уже давно. В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года, полномасштабное вторжение в 2022 и поддерживают действия Путина.

Языковые скандалы в Украине - детали

В Деснянском районе Киева в магазине "конфискат" охранник обращался на русском языке к клиенту. На просьбу перейти на украинский язык охранник ответил, что "Киев – русскоязычный город".

Ранее в Броварах в магазине отказались обслуживать клиентку на украинском языке. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоязычные.

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