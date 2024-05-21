Для отсрочки по основаниям ухода за родственниками нужен новый документ: кому он понадобится

Новый акт будет выдавать комиссия, в состав которой могут входить депутаты местного совета, представители исполнительных органов местного самоуправления.

Для установления факта осуществления ухода и, соответственно, оформления отсрочки от призыва, отдельным военнообязанным необходимо будет получить дополнительный документ.

Как пишет Судебно-юридическая газета, речь идет об акте об установлении факта осуществления лицом ухода, который будет выдавать специально созданная комиссия. Это предусматривает Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

В частности этим постановлением определяются особенности оформления отсрочки для смотрителей, которые:

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заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению МСЭК или ВКК, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьисемьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе - п. 9 ч. 1 ст. 23;

которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаныобязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы) (напомним, что по новому закону в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью) - п. 13 ч. 1 ст. 23;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы - п. 14 ч. 1 ст. 23.

Для оформления отсрочки смотрителям необходимо обратиться в ТЦК с заявлением в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.обязанного, резервиста, к которому прилагается письменное заявление лица, нуждающегося в уходе или постоянном уходе, произвольной формы с указанием РНУКПН, о подтверждении отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны его содержать (муж/жена, трудоспособные дети), или других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

ТЦК проверяет пребывание такого военнообязанного на воинском учете, родственные связи военнообязанного лица и лица, нуждающегося в уходе (постоянном уходе), наличие других зарегистрированных/задекларированных лиц по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства лица, нуждающегося в уходе, с использованием сведений Государственного электронного реестра военнообязанныхсвязанных Украины, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого государственного демографического реестра, других информационных систем, реестров и баз данных, в том числе путем информационного обмена.

Материалы по результатам проверки направляются руководителю исполнительного органа местного самоуправления по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства военнообязанного, осуществляющего уход. В случае выявления несоответствия приведенных в заявлении военнообязанного данных или неподтверждения факта установления осуществления им ухода (постоянного ухода) комиссией заявление не рассматривается.

Для установления факта осуществления ухода (постоянного ухода) военнообязанный, осуществляющий уход (постоянный уход), обращается с заявлением на имя руководителя исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства.

Рассмотрение заявления осуществляет комиссия по установлению факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), решение о создании которой принимается руководителем исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов по адресу места жительства или адресу задекларированного / зарегистрированного места жительства военнообязанного, который обратился с соответствующим заявлением.

В состав комиссии могут входить депутаты местного совета, представители исполнительных органов местного самоуправления, общественных организаций общей численностью не менее 5 человек.

По результатам работы комиссия по установлению факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) с учетом предоставленных районным (городским) ТЦК или его отделом материалов составляет акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода).

"Указанный акт является одним из документов, которые предоставляются военнообязанным в районный (городской) ТЦК или его отдел для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период", - пишет газета.

В центре внимания мобилизация 2024 - сегодня это стоит прочитать

18 мая в нашем государстве вступил в силу обновленный закон о мобилизационных мероприятиях. В частности, в нем предусмотрено, что военнообязанные и резервисты должны в течение 60 дней обновить свои персональные данные. В том числе это можно сделать в ТЦК и СП. Стоит отметить, что в Украине военнообязанными являются мужчины и женщины-медики, которым от 18 до 60 лет.

20 мая стало известно, что в постановлении Кабмина, принятом 16 числа, говорится о введении рассылки повесток по почте. Таким способом повестки будут получать те военнообязанные, которые в течение 60 дней не обновят свои данные.

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