Более 30 человек в общине умерли в результате обстрелов врага.

Община Высокополья на севере Херсонской области 7 месяцев находилась под оккупацией. Оккупанты оставили разрушенные дома и десятки убитых и похищенных людей.

О ситуации в освобожденной общине в эфире телемарафона рассказала председатель Высокопольской ОТГ Анна Шостак-Кучмяк.

По словам Шостак-Кучмяк, оккупанты зашли на территорию общины в марте. Оккупация длилась более полугода, пока поселки общины не были освобождены во время контрнаступления несколько недель назад.

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За это время десятки людей стали жертвами вражеских обстрелов.

"12 марта было обстреляно Высокополье из "Градов", 13 марта мы уже увидели блокпосты оккупантов. С первых дней пребывания оккупантов на нашей территории начали исчезать люди, судьбу многих мы не знаем до сих пор, не видим ни живых, ни мертвых. Находим останки людей, проводятся экспертизы. Более 30 человек нашего населения получили ранения несовместимые с жизнью. Погибли от разного вида оружия – мины, снаряды, осколки. Очень много населения потеряло имущества. Оккупанты грабили", - рассказывает она.

По словам чиновницы, как и на всех других оккупированных россиянами территориях на Высокополье россияне пытки людей. Тела замученных оккупанты сбрасывали в подвал дома одного из местных жителей. Его владельца, свидетеля преступлений россиян, в конце концов также убили.

"Этот человек, пока был жив, он мне рассказал, что пару человек они похоронили у него в саду, а других вывезли на фабрику на территории общины. Сейчас [правоохранители] смотрят там. Прошло много времени, территория позарастала. Также территория сильно заминирована", - рассказывает она.

Первые недели оккупации глава общины ездила на работу в Высокополье из села, где живет, на велосипеде – несмотря на вражеские танки.

"По степной дороге ездила. Мимо БМП, танки орков. Ездили, насмехались, хохотали... Для них это смешно было, что глава общины на велосипеде. Но надо было ездить. До 31 марта я ездила, потому что это моя община, мои люди. Что можно было сделать в тех условиях – то делали", – вспоминает она.

За эти месяцы оккупанты лишили жителей общины доступа к социальным выплатам, медицине и лекарствам. Все это сейчас возвращается. Уже возобновлена работа почты и оказание медицинских услуг, работают над открытием "Ощадбанка".

Многие люди в результате обстрелов врага потеряли дома, другие жили без света и газа. Глава общины говорит, что власти пытаются помочь людям с восстановлением их жилья, где это возможно, но масштабы разрушений в результате обстрелов врага очень велики.

Кроме этого, Шостак-Кучмяк также рассказала, что жители общины прежде всего пользовались природным газом для отопления своих жилищ, но пока уверенности в том, что газоснабжение будет восстановлено, нет. Поэтому по селам устанавливают буржуйки, готовят дровами.

"Оккупанты после себя не оставляют ничего живого. Так случилось и с нашей общиной. Вся община (22 села – УНИАН) освобождена. ... Мы обрадовались этому, но с чем мы остались? Община почти разрушена, жилой сектор, учреждения коммунальные, государственные учреждения. Кто был до последнего дня оккупации... Эти люди были без света, без газа, без еды, без лекарств. Мы до сих пор не можем восстановить энергоснабжение. Ведутся активные работы, но настолько уничтожена эта сеть, что требует много времени, человеческих ресурсов, материалов. ... Выдали 750 строительных наборов, но этого мало, потому что разрушения настолько велики. ... Но это не спасет. Нужен шифер, нужен брус", – отметила председатель ОТГ.

Ситуация на Херсонщине – основные новости

Как писал УНИАН, по состоянию на 21 октября сообщалось, что на Херсонщине ВСУ уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек.

У врага непростое положение на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В частности, в ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту.

Оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра и готовят Херсон к уличным боям.

Эксперты считают, что оккупанты могут пойти на еще один "жест доброй воли" и отступить с Херсонщины. На это намекает заявление российского генерала Сергея Суровикина, которого недавно назначили командующим оккупационных сил в Украине. Он заявил, что Украина якобы готовится атаковать жилые объекты Херсонской области, и анонсировал "сложные решения" российского военного командования.

В то же время на фоне военных поражений Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС, что создает угрозу подтопления для более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

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