Украина готова к энергетическому перемирию и ожидает предложений от России, - МИД

Тихий отметил, что для прекращения войны наиболее эффективной была бы встреча на уровне лидеров, поскольку в России этот вопрос решает только Путин.

Украина готова к энергетическому перемирию и ждет предложений от России. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

"Более того, Украина сама достаточно долго предлагала установить такое прекращение огня, которое должно быть честным и справедливым, охватывать все необходимые сферы этого возможного прекращения огня. Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали. Мы ждем этого", - сказал Тихий.

По его словам, что касается украинских энергетических объектов, то хотелось бы, чтобы были такие условия, при которых ни по одному из них не применялось бы оружие какого-либо типа.

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"Об этом сказал президент Украины. Ну и россияне, мы ждем, пусть скажут, как они это видят", - отметил пресс-секретарь МИД Украины.

По его словам, над достижением такого энергетического перемирия работают США и другие страны, поэтому хочется надеяться, что и российская сторона этого хочет.

Тихий подчеркнул, что на сегодняшний день нет новой информации о возможных трехсторонних переговорах.

"Есть те самые сигналы, которые вы уже слышали, об общей готовности, в том числе и со стороны россиян, провести раунд трехсторонних переговоров. Украина никогда не препятствовала таким переговорам. Просто напоминаю нашу позицию: в целом мы считаем, что наиболее эффективной была бы встреча на уровне лидеров, потому что в России только один человек решает вопросы войны и мира – это Владимир Путин. Поэтому, если бы состоялась встреча на уровне лидеров, то Украина готова к любым площадкам, любым нейтральным странам, но, конечно, это не Россия и не Беларусь, для проведения такой встречи. Я думаю, что такая встреча действительно могла бы принести результаты и положить конец войне, которую давно нужно прекратить, и об этом Путину говорят все", – подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, издание Forbes писало, что топливный кризис вышел за пределы России, способствуя росту цен на дизельное топливо в США, что побудило президента Дональда Трампа публично призвать Зеленского и Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы – это стало новой точкой напряжения в отношениях между США и Украиной, которые все больше обостряются.

В статье добавляется, что президент США также призвал Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

14 сентября Трамп заявил в социальных сетях, что Киев и Москва договорились о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики. Украинские чиновники заявили, что им ничего не известно о таком соглашении, а Зеленский сказал, что "не уверен", соблюдет ли его Россия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

По мнению главы государства, продовольствие, энергетика и другие элементы обеспечения жизнедеятельности должны находиться под защитой, поскольку "российские удары направлены прежде всего против этого". Он напомнил, что ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой.

Зеленский подчеркнул, что Украина не уверена в том, что Россия намерена соблюдать какие-либо договоренности.

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