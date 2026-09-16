Зеленский захотел вернуть декларирование для правоохранителей

По его словам, это должно позволить контролировать их имущественное положение и образ жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение, которое восстановит обязательное декларирование для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, не участвующих в боевых действиях. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Сегодня провел совещание по поводу дальнейших законодательных шагов. Есть решения, которые необходимо принять. Будет принято решение, которое восстановит декларирование для сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов", - сказал президент.

По его словам, он сегодня беседовал с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Видео дня

"В центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей - как назначенных, так и исполняющих обязанности. От налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причем высокие. И необходимо ускорить реформирование государственных предприятий, таких как "Леса Украины", "Энергоатом" и других. На основе опыта "Укрнафты" и "Нафтогаза" - именно того опыта, который сработал и сработал в интересах Украины, - должно быть проведено обновление всех ключевых государственных компаний. Кабинет Министров Украины разработает и представит детали реализации этих решений", - добавил Зеленский.

Кадровые решения

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. До этого его отставку поддержала Верховная Рада. Перед голосованием Кравченко обратился к Верховной Раде, заявив, что только от украинского парламента "сегодня зависит, воцарятся ли наконец в нашем государстве закон и справедливость".

7 сентября Руслан Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора. Это произошло на фоне заявлений антикоррупционных органов о разоблачении преступной организации, связанной с деятельностью мошеннических колл-центров.

Впоследствии Кравченко заявил, что уехал за границу "в командировку". Зеленский отстранил его от должности генерального прокурора Украины.

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