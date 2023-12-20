Также в городе появится улица в честь белорусского революционера Константина Калиновского.

В Одессе планируют убрать памятный знак "Тень Пушкина" и переименовать несколько улиц. Об этом во время брифинга рассказали представители городской историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского городского совета.

В частности, по словам руководителя общественной организации "Общество и историческое наследие" Александра Бабича, комиссия рекомендует убрать из городского пространства артобъект "Тень Пушкина", расположенный на углу Дерибасовской и Ришельевской.

"Она ("Тень" - УНИАН), надеюсь, переедет во двор Литературного музея. Туда же должна переехать уличная скульптура Пушкина, которая стоит у нас на улице Пушкинской, 13, возле квартиры-музея", - рассказал Бабич. Также принято решение о переименовании сквера Пушкина.

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Также Бабич отметил, что на этой неделе комиссия рассмотрела большое количество вопросов о лишении города названий, связанных с имперским, советским и коммунистическим прошлым.

Среди них – предложение переименовать улицу Белорусскую на улицу Константина Калиновского – белорусского публициста, революционера-демократа, который в 19-м веке был одним из региональных руководителей польского январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.

"Это - месседж белорусам о том, что мы не против Беларуси как таковой, не против народа Беларуси. Это также месседж тем ребятам-белорусам, которые сейчас на фронте в составе полка имени Кастуся Калиновского (воюют на стороне Украины – УНИАН). Ну и такой, если хотите, маленький троллинг нынешних белорусских властей, чтобы они видели, как Одесса относится к событиям, которые сейчас происходят в государстве, поддерживающем агрессора...", - пояснил историк.

Кроме того, по его информации, комиссия рекомендует назвать парк отдыха им. Горького в честь американского писателя Марка Твена, который назвал свою поездку в Одессу "своим счастливым вояжем".

По мнению историка, если в этом парке, который посещает очень много детей, появятся скульптуры персонажей из произведений Твена, это дополнительно свяжет украинский город с мировой литературой.

Также планируется переименовать несколько улиц в честь погибших украинских героев. Среди них - Герой Украины, известный боевой летчик Игорь Бедзай, погибший в 2022 году во время освобождения от российских оккупантов острова Змеиный.

Улицу Марии Демченко будет переименовано в честь Дениса Максишко – командира батареи 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода, улицу Каманина – имени Валерия Самофалова — матроса 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ, Махачкалинскую – имени командира одного из подразделений полка "Азов Виталия Блажко.

В Одессе оставят монументы князю Воронцову и Пушкину

В Одессе решили не сносить памятники писателю Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, который был генералом-губернатором Новороссийского края и мэром Одессы. Также оставят на месте памятник "Александровская колонна", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В то же время памятник российскому писателю Льву Толстому предложено признать утратившим ценность с точки зрения актуальных событий.

Что известно о "Тени Пушкина"

"Тень Пушкина" - артобъект на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в Одессе в виде изображения на тротуаре тени человека, имеющего гротескные черты российского поэта Александра Пушкина.

Инсталляция выполнена в виде силуэта человеческой фигуры, размером около 3 метров, в гротескных чертах которой узнается Пушкин.

Открытие памятного знака состоялось 26 сентября 2013 года и было посвящено ежегодному литературному фестивалю "Пушкинская осень", который проводился в Одессе.

Место установки было выбрано из-за того, что в начале XIX века здесь находился "Дом Рено" — отель, в котором некоторое время проживал Пушкин в период пребывания в ссылке в 1823-1824 годах.

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