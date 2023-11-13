Из публичного пространства уберут ряд памятников, среди которых -Льву Толстому и Дзержинскому.

В Одессе не тронут монументы писателю Александру Пушкину и князю Воронцову, который был генералом-губернатором Новороссийского края и мэром Одессы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на рекомендации историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского городского совета.

В частности, во время заседания комиссия рассмотрела блок вопросов относительно городских памятников монументального искусства, которые находятся на учете и могут подпадать под действие законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Памятник русскому писателю Льву Толстому, который расположен на одноименной площади предложено признать утратившим ценность и предмет охраны с точки зрения современных актуальных событий. Он установлен к 50-летию Октябрьской революции, о чем указано на его тыльной стороне. Комиссией рекомендовано нормировать надписи на памятнике и убрать его из публичного пространства – перенести в музейное пространство прошлого, которое будет создано. До переноса монумент надо поместить в защитный короб.

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Монумент, установленный в ознаменование восстания матросов на броненосце "Потемкин", сейчас расположен на Таможенной площади. Члены комиссии отметили, что восставшие матросы на броненосце "Потемкин" не были большевиками. Советская власть узурпировала оценку тех событий, выдавая их за вспышку революционных настроений – первый вестник предстоящей "бури" 1917 года. На самом деле в современных учебниках истории Украины взгляд на события на броненосце "Потемкин" существенно изменен. Это был пример борьбы украинцев против царата и национального угнетения. Восстание на броненосце способствовало углублению кризиса власти в Российской империи и имело для нее негативные внешнеполитические последствия. По мнению специалистов, монумент на сегодня удачно расположен в сквере на Таможенной площади. Поэтому рекомендуется оставить памятник на месте и нормировать надписи на нем.

Памятник поэту Александру Пушкину (1888 год) расположен на Приморском бульваре, на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" не распространяется на объекты всемирного наследия.

Монумент Пушкину - один из самых выдающихся на территории Одесской области памятников монументального искусства, представляет исключительную художественную ценность. Поэтому рекомендуется оставить его на месте. Аналогичное решение принято в отношении памятника князю Михаилу Воронцову (Соборная площадь). Этот объект также представляет исключительную художественную ценность. Единственное что – будет сокращено название для Госреестра - "памятник М. С. Воронцову".

Также оставят на месте памятник "Александровская колонна" (1891 г.), расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. По словам специалистов, колонна просуществовала в парке весь большевистский и советский период, и, по сути, это - памятная колонна в честь заложения парка. Но с памятника уберут декоративные элементы имперской символики и изменят название в Государственном реестре на "Памятная колонна в честь закладки парка".

Также не тронут монумент ученому-физику Попову, который находится возле здания Одесского государственного университета интеллектуальных технологий и связи. В то же время из названия уберут слово "русский".

Оставят бюст одного из организаторов восстания матросов на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" Григорию Вакуленчуку – он был украинцем с Житомирщины, как и другой предводитель мятежа Панас Матюшенко. Памятник математику, механику, академику Ляпунову.

В то же время будет снесен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому, перенесен в музей - летчику Валерию Чкалову и скульптуру Феликса Дзержинского – советскому государственному и партийному деятелю.

Памятник Екатерине II в Одессе - новости

Как сообщал УНИАН, во время ракетной атаки по центру Одессы едва не снесло голову монумента российской императрице Екатерине II, который после демонтажа находится в Художественном музее.

Судьба памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, очень долго решалась. Из-за этой композиции, которая находилась в историческом центре, было много скандалов, акций протеста и тому подобное. Даже проводили соцопросы.

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