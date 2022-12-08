Их названия связаны с советским прошлым.

В Киеве переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

Как сообщила пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко, такое решение депутаты столичного горсовета приняли на сегодняшнем заседании. Всего Киевский горсовет сегодня переименовал 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с государством-агрессором Россией и советским прошлым.

В Голосеевском районе: улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко; переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко; улицу Маршала Говорова - на улицу Генерала Момота.

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В Дарницком районе: переулок Энгельса на переулок Богдана-Игоря Антонича; переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского; улицу Энгельса на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе: улицу Кутузова – в улицу Ивана Кожедуба; улицу Суворова – в улицу Сергея Котенко; улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе: улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного; бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе: переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова; улицу Достоевского – на улицу Энди Уорхола; улицу Орске – на улицу Василия Языка.

В Святошинском районе: улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша; улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича; улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану; улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка; улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого; улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова; улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе: улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой; улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека; улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко; улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского; улицу Качалова – на улицу Владимира Качали.

В Шевченковском районе: улица Тешебаева – на улицу Александра Бринжали; улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича; переулок Криловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного; переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового; улицу Академика Грекова – на улицу Семьи Глаголевых; улица Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Всего в столице уже переименовали 237 городских объектов.

Дерусификация улиц Киева

Как сообщал УНИАН, новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне.

На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которым отдали предпочтение, в приложении "Киев Цифровой".

Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.

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