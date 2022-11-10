В столице уже в целом переименовали 204 городских объекта.

Киевсовет переименовал еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Как сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, соответствующее решение депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

В частности, новые названия получили: вулиця Беломорська (переименована в улицу Екатерины Гандзюк), улица Магнитогорская (улица Якова Гнездовского), улица Ломоносова (улица Юлии Здановской), улица Северо-Сырецкая (улица Виктора Некрасова), бульвар Труда (бульвар Ивана Котляревского), улица Генерала Карбышева (улица Ирины Бекешкиной), улица Челябинская (улица Пантелеймона Кулиша), улица Николая Гастелло (улица Бусовогорская), улица Мамина-Сибиряка (улица Вечевая), улица Вали Котика (улица Венская), улица Ижевская (улица Ижкарская).

Видео дня

По словам Кличко, в столице уже в целом переименовали 204 городских объекта.

Он напомнил, что киевляне имели возможность проголосовать за новые названия в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета.

Переименование улиц в Киеве

Как писал УНИАН, в июне в приложении "Киев Цифровой" провели опрос о переименовании почти 300 улиц в Киеве.

Как показали результаты опроса, по мнению общественности, столичные улицы должны носить имена погибших активистов, журналистов, художников, ученых и тому подобное.

В частности, улицу Багратиона предлагали переименовать в улицу Максима Левина, журналиста, убитого оккупантами. За это отдали 22,6 тысяч голосов. Соответствующее решение приняли в конце октябре.

Также предлагали почтить память погибшей в результате нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее имя, по мнению 21,6 участников голосования, должна была носить улица Беломорская. Переименование произошло 10 ноября.

А улицу Волгоградскую в столице предлагали переименовать в улицу Романа Ратушного - 24-летнего киевского активиста, который погиб, защищая Харьковщину. В начале сентября Киевсовет поддержал соответствующее решение и почтил память активиста, руководителя организации "Защитим Протасов Яр".

Вас также могут заинтересовать новости: