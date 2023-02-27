Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты, которые копируют российскую модель отслеживания движения сигарет Track & Trace и не приведут к желаемому результату. Об этом сообщают журналисты РБК-Украина.
Речь идет о трех законопроектах №8237, №8286 и №8287. Согласно им, в Украине планируется ввести так называемую электронную акцизную марку (Е-акциз), которая должна наноситься на пачки сигарет для сканирования системой Track & Trace. Задача такой системы – отслеживать движение подакцизных товаров от производителя и импортера к конечным точкам продаж.
Журналисты издания акцентируют внимание, что принятие этих законопроектов, скорее, нанесет ущерб легальным производителям табачной продукции, чем повлияет на улучшение контроля.
По словам экспертов, Е-акциз по нормам Директивы 2014/40/ЕС должен размещаться на пачке таким образом, чтобы он оставался целым после ее открытия. "Почему? Потому что разорванный код сканировать и отследить движение пачки от производителя к торговой точке будет невозможно", - пишут журналисты.
Однако народный депутат Андрей Холодов (автор законопроекта№8237) написал прямо противоположное – код должен быть на крышке, что означает только одно – после открытия пачки код будет разорван.
"Предложенная в законопроектах электронная система технологически непригодна для корректной работы в условиях промышленного производства табачных изделий, а ее внедрение может привести к крайне негативным последствиям в диапазоне от кратного повышения себестоимости продукции - вследствие искусственного замедления скорости и усложнения производства - до остановки предприятий из-за технологических факторов или потери рентабельности", - комментируют представители Украинской Ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак".
Министерство цифровой трансформации, в свою очередь, отметило в своем проекте №8286, что такая система должна заработать с 1 января 2024 года. При этом не учтено, что программный продукт для новой системы может начать создаваться только после того, как будут утверждены соответствующие нормативные документы, а еще до того Правительство будет иметь полгода на то, чтобы утвердить эти документы.
"Для бизнеса останется, в лучшем случае, несколько месяцев на закупку и замену оборудования, отладку и тестирование новых производственных процессов, техническое присоединение к системе. Каждый из этих процессов является последовательным и каждый требует не менее нескольких месяцев. А с 1 января 2024 года предприятие, которое не успело присоединиться к системе, будет считаться нелегальным", - отмечает "Укртабак".
Кроме того, предложенные законопроекты не соответствуют нормам Директивы 2014/40/ЕС, которую Украина должна имплементировать. В то же время другой проект закона, № 3044а-2, предложенный депутатами ВР еще в 2020 году, предусматривает последовательный переход Украины на принятую в ЕС систему Track & Trace и полностью соответствует нормам Директивы 2014/40/ЕС.
Положительные выводы по законопроекту№ 3044а-2 уже предоставили Министерство финансов, Комитет по интеграции Украины с Европейским Союзом и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.