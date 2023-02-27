Журналисты акцентируют внимание, что принятие этих законопроектов, скорее, нанесет ущерб легальным производителям табачной продукции, чем повлияет на улучшение контроля.

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты, которые копируют российскую модель отслеживания движения сигарет Track & Trace и не приведут к желаемому результату. Об этом сообщают журналисты РБК-Украина.

Речь идет о трех законопроектах №8237, №8286 и №8287. Согласно им, в Украине планируется ввести так называемую электронную акцизную марку (Е-акциз), которая должна наноситься на пачки сигарет для сканирования системой Track & Trace. Задача такой системы – отслеживать движение подакцизных товаров от производителя и импортера к конечным точкам продаж.

Журналисты издания акцентируют внимание, что принятие этих законопроектов, скорее, нанесет ущерб легальным производителям табачной продукции, чем повлияет на улучшение контроля.

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По словам экспертов, Е-акциз по нормам Директивы 2014/40/ЕС должен размещаться на пачке таким образом, чтобы он оставался целым после ее открытия. "Почему? Потому что разорванный код сканировать и отследить движение пачки от производителя к торговой точке будет невозможно", - пишут журналисты.

Однако народный депутат Андрей Холодов (автор законопроекта№8237) написал прямо противоположное – код должен быть на крышке, что означает только одно – после открытия пачки код будет разорван.

"Предложенная в законопроектах электронная система технологически непригодна для корректной работы в условиях промышленного производства табачных изделий, а ее внедрение может привести к крайне негативным последствиям в диапазоне от кратного повышения себестоимости продукции - вследствие искусственного замедления скорости и усложнения производства - до остановки предприятий из-за технологических факторов или потери рентабельности", - комментируют представители Украинской Ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак".

Министерство цифровой трансформации, в свою очередь, отметило в своем проекте №8286, что такая система должна заработать с 1 января 2024 года. При этом не учтено, что программный продукт для новой системы может начать создаваться только после того, как будут утверждены соответствующие нормативные документы, а еще до того Правительство будет иметь полгода на то, чтобы утвердить эти документы.

"Для бизнеса останется, в лучшем случае, несколько месяцев на закупку и замену оборудования, отладку и тестирование новых производственных процессов, техническое присоединение к системе. Каждый из этих процессов является последовательным и каждый требует не менее нескольких месяцев. А с 1 января 2024 года предприятие, которое не успело присоединиться к системе, будет считаться нелегальным", - отмечает "Укртабак".

Кроме того, предложенные законопроекты не соответствуют нормам Директивы 2014/40/ЕС, которую Украина должна имплементировать. В то же время другой проект закона, № 3044а-2, предложенный депутатами ВР еще в 2020 году, предусматривает последовательный переход Украины на принятую в ЕС систему Track & Trace и полностью соответствует нормам Директивы 2014/40/ЕС.

Положительные выводы по законопроекту№ 3044а-2 уже предоставили Министерство финансов, Комитет по интеграции Украины с Европейским Союзом и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.