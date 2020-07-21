Денис Станжур: Чем доступнее явление, тем легче впасть в зависимость. Но обычное присутствие игры в жизни не гарантирует, что человек станет зависимым игроманом

Верховная Рада легализовала азартные игры. Это как-то отразится на численности людей с игровой зависимостью, станет ли их больше или, наоборот?

Не берусь прогнозировать, что легализация обязательно повлечет за собой проблематику. Во-первых, места, где можно было поиграть, существовали и до легализации. А «запретный плод сладок», чем, в том числе, и привлекал кого-то. С другой стороны, легализация может повлиять на рост количества людей с игровой зависимостью. Например, среди тех, кто останавливал себя и не играл именно из-за нелегальности.

В принципе, сама по себе игра – это позитивный момент. Большинство из нас пользуются играми, чтобы отвлечься от бытовых вопросов, переключиться, получить удовольствие. Те же настольные игры есть у многих. Когда увлечение игрой в норме, не переходит грань и контролируется человеком – почему нет? Другое дело, если игра начинает заменять реальную жизнь, становясь приоритетом.

Когда норма перерастает в зависимость?

Когда жизнь человека начинает вертеться вокруг игры. Возрастает и прогрессирует частота и продолжительность времени, посвященной игре. Человек может жертвовать работой, общением с реальными людьми, в том числе, своей сексуальной жизнью. Появляется эмоциональная серость, то есть, перестает интересоваться чем-то другим. Без игры становится раздражительным и злым. Простыми словами: когда человек отстраняется от реальности и все больше внимания уделяет игре.

Прочла, что пьющие становятся игроманами примерно в двадцать раз чаще, чем не пьющие. Есть ли взаимосвязь, на самом деле?

Часто сама по себе игромания предполагает двойную зависимость. Если говорить о том, что общего у алкоголиков, которые идут играть, и пьющих игроманов – они ищут эффекта. А вот здесь мы можем выделить два переживания. Одни стремятся достичь стимулирующего эффекта, добиться недостающего им переживания. Другие же пытаются справиться с психическим напряжением, которое не могут выдержать другим способом. Игромания, как и зависимость от психоактивных веществ, предусматривает, что человек будет искать что-то, приносящее ему удовольствие и успокоение.

Также прочла об исследовании американских ученых, согласно которому житель любой страны может стать уголовным преступником с вероятностью всего в 6%, а игроманом - почти в 50%. Действительно ли так легко подвергнуться игромании?

По поводу процентности не скажу. Но, чем доступнее явление, тем легче стать зависимым. В эпоху интернета приобщиться к игре очень просто. Нет необходимости даже куда-то выходить и совершать что-то противозаконное.

Понятно, что просто присутствие игры в жизни не гарантирует, что человек станет зависимым. За всем стоят свои причины.

Человек может переживать определенную эмоциональную неудовлетворенность и стресс, искать способы с ними справиться. Решает разочек поиграть и выигрывает, то есть, получает быстрое удовольствие, удовлетворение и, главное, ресурс для жизни. Недостаточно зрелого человека быстрый эффект может увлечь.

Понятно, это происходит этапами, не в один момент. Например, некоторые взрослые люди переживают профессиональную несостоятельность, чувствуя неудовлетворенность. Если это продолжается долго, у человека могут опускаться руки, он начнет искать быстрые способы получить облегчение.

Уточните про незрелость. Зависимости больше подвержены молодые люди или вы не возраст имели в виду?

Я говорил про эмоциональную незрелость. Это может быть любой биологический возраст.

Опять-таки, бывает по-разному. Эмоционально зрелые люди также могут переживать тяжелые потрясения. Но маловероятно, что они будут пытаться решить свои вопросы такими способами.

Все-таки, с кем чаще имеете дело, с подростками, взрослыми?

Подростков больше, конечно. У меня есть много предположений, почему так. Знаете, у подростков иногда больше мотивов заняться своей жизнью и психическими вопросами. Они еще в состоянии увидеть проблему со стороны.

Не все люди во взрослом возрасте готовы признать свои проблемы. Их волнует, что скажут окружающие. Поэтому, в том числе, могут появляться новые тревоги – страх потерять свой образ жизни, бизнес, имя. Плюс, проблема может усугубляться зависимостью от психоактивных веществ, физиологическими проблемами. И вот, человек уже не в состоянии понять и признать свою проблему, не всегда уже может обратиться за помощью.

Ранее вы говорили о причинах зависимости. Наследственность может влиять? Например, если у родителей были проблемы с азартными играми.

Все мы развиваемся в окружающей нас культуре. Если говорить о микросоциуме в семье, то ребенок будет повторять родителей. Такое поведение будет для него нормальным. Он может даже не обращать внимание, что игры стали заменой обычной социальной жизни. Это может быть обычной частью его жизни и человек даже не будет понимать, что бывает иначе.

Как лечится игромания – терапия, медикаменты?

Все случаи индивидуальные, но всегда лучше комплексный подход. Если даже есть необходимость в медикаментозном лечении, терапия важна в любом случае.

Все равно мы работаем над тем, чтобы изменять способ мышления человека, развивать его эмоциональную сферу. Чтобы человек мог позволить себе переживать какие-то болезненные эмоции, не разрушая свою жизнь и жизнь окружающих.

Перед нашим разговором я посетила форум лудоманов. Меня привлекла распространенная мысль, которую можно сформулировать так: «Я могу выиграть, поэтому играю. Если бы всегда проигрывал, не играл». Что бы вы сказали людям, которые следуют этому принципу?

Сложно говорить о вреде человеку, который не видит проблему. Я не совсем верю, что в таком состоянии человек готов слышать. Поэтому иногда приходится ждать.

Человеку, переживающему «розовый период», когда все хорошо и ощущение нахождения «на гребне волны» не покидает, мне нечего предложить. Ведь я стану для него врагом, который хочет отобрать позицию «хозяина жизни».

Однако иногда помогает столкновение с реальностью. Например, спросить у человека, сколько денег за месяц он потратил и выиграл. Правда становится прозрение и шоком. Он понимает, что жил в фантазии.

Также можно оценить взаимоотношения человека с другими людьми, он мог начать отдаляться, впадать в одиночество. То есть, обратить внимание на ценности, которые были у него раньше. Иногда важный момент – обратить внимание человека на то, какие интересы остались у него, кроме игры. Показать, что его жизнь крутится вокруг игры. И, выходит, это не игра подвластна ему, а он зависим от игры.

В интернете нашла рекомендуемую игроманам технику контроля зависимости. Предлагается перед входом в казино проверять наличные средства и играть именно на эту сумму. Поможет ли?

История о том же, что алкоголик будет себе говорить: «Больше стакана пить не буду». Это продолжение употребления. Плюс, если мы говорим о зависимостях, то подразумеваем отсутствие контроля и бессилие. И вопрос только в том, когда человек в очередной раз пойдет играть и какую сумму понесет. «Я контролирую свою игру», - самообман для зависимого человека. Ведь, при этом, не обращает внимание, что снова идет играть и несет деньги.

Конечно, бывают вынужденные обстоятельства, заставляющие людей играть. Но если появляется определенная частота, то уже говорим о проблеме.

Может ли такой подход - поиграть на конкретную сумму и не больше - быть профилактикой зависимости?

Для кого-то может. Но я к этому отношусь скептически. Играя, человек все равно ожидает определенного эйфорического состояния победы и выигрыша. Этим он провоцирует дальнейшее развитие механизма – чувство напряжения и облегчения.

В качестве понятного аналога возьмем бодибилдеров: какие мышцы они качают, такие мышцы и накачиваются. В игре все то же самое. Человек стремится к определенным переживаниям и все для этого делает, развивая и усиливая механизмы. Выигрывая, получает для себя подтверждение: «У меня получается». И опять несет ставить на кон свои деньги.

Если постоянно кушать, вы не почувствуете потребность в еде. Вы будете сыты все время – проблемы нет. Здесь аналогично. Чтобы человек мог посмотреть со стороны на свою жизнь и увидел проблему, его нужно убрать из игровой среды.

А что тогда может быть профилактикой игровой зависимости?

Человеку нужно учиться получать удовольствие от жизни и реализовываться, не разрушая себя. Это сложно, поэтому важно участие и поддержка близких людей. Также важно заниматься психологической работой с проблематикой зависимости. Если у человек не будет критики к своей тяге, то проблема не исчезнет. Это будет просто воздержание.

Конечно, еще вопрос индивидуальный. Кому что подойдет. Но, в целом, человеку важно возвращать утерянное – сферы жизни и эмоциональную близость с другими людьми.

Ирина Шевченко