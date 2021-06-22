22 июня 1941 года нацистская Германия атаковала Советский Союз.

Сегодня украинцы поминают миллионы соотечественников, жизнь которых оборвала Вторая мировая война.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

22 июня 1941 года нацистская Германия атаковала Советский Союз. Украина понесла наибольшие потери - по разным данным, погибли от 8 до 10 миллионов украинцев.

Их память сегодня почтят минутой молчания в десять утра.

День скорби и памяти в Украине

День скорби и чествования памяти жертв войны отмечается ежегодно 22 июня, в день начала германо-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.

День установлен в Украине «... с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности... в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и жертв нацистских преследований...» согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 г. № 1245/2000.

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Автор: Денис Прядко