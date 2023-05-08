В Одесской области на 8 и 9 мая усиливают меры безопасности. Как заметил врио начальника регионального главка Национальной полиции Иван Жук, в День памяти и примирения и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне значительно усиливают публичную безопасность. В частности, порядок будут обеспечивать полицейские, работники Национальной гвардии и другие представители сил обороны.
"Митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут",- акцентирует руководитель.
По его словам, наряды правоохранителей приблизят к памятникам и мемориальным комплексам. Взрывотехники и кинологи обследуют эту территорию на наличие опасных предметов. Кроме того, на местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.
Также на улицах будут работать полицейские-переговорщики: группы превентивной коммуникации направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно.
В помещении Одесского главка полиции ситуационный центр будет осуществлять круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в регионе и руководить подразделениями, которые будут охранять общественный порядок.
Население просят относиться с пониманием к работе правоохранителей и с уважением друг к другу. Также рекомендуется избегать скоплений людей.
"Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и отдаем им дань уважения, но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы дерутся против московитов, которые не соблюдают никаких правил ведения войны",- подчеркнул Жук.
Будет ли коменданский час в Одессе на праздники-что известно
Напомним, в Одессе военные не предлагали вводить длительный комендантский час 8-9 мая, но рекомендовали властям ограничения, в частности, не допускать скоплений людей.
Военные не исключают, что в эти дни по югу страны враг может нанести новые удары. Скорее всего, оккупанты будут наращивать средства давления на мирное население, потому что этот их способ противодействия ВСУ.