Не будет массовых мероприятий, правоохранители будут проверять документы.

В Одесской области на 8 и 9 мая усиливают меры безопасности. Как заметил врио начальника регионального главка Национальной полиции Иван Жук, в День памяти и примирения и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне значительно усиливают публичную безопасность. В частности, порядок будут обеспечивать полицейские, работники Национальной гвардии и другие представители сил обороны.

"Митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут",- акцентирует руководитель.

По его словам, наряды правоохранителей приблизят к памятникам и мемориальным комплексам. Взрывотехники и кинологи обследуют эту территорию на наличие опасных предметов. Кроме того, на местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.

Видео дня

Также на улицах будут работать полицейские-переговорщики: группы превентивной коммуникации направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно.

В помещении Одесского главка полиции ситуационный центр будет осуществлять круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в регионе и руководить подразделениями, которые будут охранять общественный порядок.

Население просят относиться с пониманием к работе правоохранителей и с уважением друг к другу. Также рекомендуется избегать скоплений людей.

"Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и отдаем им дань уважения, но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы дерутся против московитов, которые не соблюдают никаких правил ведения войны",- подчеркнул Жук.

Будет ли коменданский час в Одессе на праздники-что известно

Напомним, в Одессе военные не предлагали вводить длительный комендантский час 8-9 мая, но рекомендовали властям ограничения, в частности, не допускать скоплений людей.

Военные не исключают, что в эти дни по югу страны враг может нанести новые удары. Скорее всего, оккупанты будут наращивать средства давления на мирное население, потому что этот их способ противодействия ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: