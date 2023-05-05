Военные не исключают, что в ближайшее время по югу страны враг может нанести новые удары.

В Одессе военные не предлагают вводить длительный комендантский час 8-9 мая, но ограничения будут.

Как сообщила на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пока военные не предлагали властям длительного комендантского часа 8-9 мая, как это было в прошлом году.

"Мы предоставили соответствующие рекомендации местным властям. Когда решение будет принято, они его обнародуют, но мы не предлагали длительного комендантского часа, например, в течение суток", - сказала она.

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Гуменюк добавила, что ограничений в перемещении людей 8-9 мая, вероятно, не будет, однако рекомендовано не допускать массового скопления.

"Мы еще не получили ответа от местных властей", - сказала она.

В то же время военные не исключают, что в ближайшее время по югу страны враг может нанести новые удары.

"Очень не люблю слово "ожидать" атаки - мы их не ожидаем, потому что сюда никого не приглашали. Мы готовы к тому, что они (российские военные – УНИАН) могут применить атаки. Скорее всего, они будут наращивать средства давления на мирное население. Это их способ противодействия ВСУ...", - добавила Гуменюк.

По ее словам, враг увеличил количество атак в Херсонской области, в том числе и из-за "вбросов" российских военкоров, которые тиражировались в СМИ, о якобы высадке ВСУ на левобережье.

Как известно, в 2022 году комендантский час в Одессе и области длился более суток - с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

Длительный комендантский час в Херсоне: что известно

В Херсоне с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая продлится комендантский час. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города будет запрещено. Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд. Комендантский час вводят для того, чтобы правоохранители отработали свои мероприятия в городе.

В Херсонской ОВА заверили, что людей из-за затяжного комендантского часа "запирать дома не будут". Тех, у кого были запланированы поездки, и которые имеют все подтверждающие документы, правоохранители сопроводят к вокзалу.

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