День памяти и примирения: история памятной даты

День памяти и примирения в Украине установлен Указом президента, а также Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами-участниками. Дни памяти отмечаются ежегодно 8 и 9 мая начиная с 2005 года.

День памяти и примирения

День памяти установлен в честь событий 8 мая 1945 года. Тогда Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" Вооруженных сил нацистской Германии. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован на следующий день в Берлине. По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования.

День памяти был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Резолюцией ООН государствам предлагается ежегодно один или два дня отдавать дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Генассамблея также подчеркнула, что это событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить будущие поколения от бедствий войны и призвала страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и таким образом не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность.

День памяти и примирения в Украине

В Украине отмечают День памяти и примирения в годовщину капитуляции нацистской Германии - 8 мая.

День памяти и примирения установлен Указом президента Украины Петра Порошенко от 24 марта 2015 года, а также Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", вступившем в силу 21 мая 2015 года.

В Указе президента сказано, что этот памятный день установлен для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

В Украине символом Дня памяти с 2014 года считается красный мак и слоган "1939-1945. Никогда снова". Красный мак, который символизирует кровавый след от пули, считается международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Обычно, в память о жертвах Второй мировой войны в Киеве и областных центрах Украины 8 мая устанавливается почетный караул возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, а также торжественно возлагаются венки и цветы. В храмах проводятся молебны и службы в честь памяти погибших воинов.

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День памяти и примирения 2020

Но День памяти и примирения 2020 Украина проведет при особых обстоятельствах. Из-за эпидемии коронавируса массовых мероприятий не будет. Тем не менее, местные органы власти должны обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов в регионах.

К примеру, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и призвал поздравить ветеранов, позвонив им.

Поздравления с днем памяти и примирения

Сегодня мы отмечаем День памяти и примирения . Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.

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Мы все живы благодаря отваге и мужеству миллионов людей, которые принимали участие во Второй мировой войне.

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С Днем памяти и примирения вас поздравляем,

Неба мирного над головой всем пожелаем,

Пусть никогда не содрогнется от ужаса земля,

Пусть будут всегда спокойными ваши края!

Желаем вам вспомнить и помянуть,

Тех, кто лежит в могиле сырой,

Тех, кому выпал нелегкий путь,

Тех, кому звание – народный герой!

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В День памяти и примирения желаем всем жить в мире, научиться прощать, понимать друг друга, улаживать все споры и ссоры мирным путем. Пусть этот день примирения напоминает, как важно верить и творить добро, чтобы больше не происходило войн и конфликтов!