В этом году массовых мероприятий в День памяти и примирения не будет - Шмыгаль

Вместе с тем глава правительства поручил местным органам обеспечить индивидуальное чествованию ветеранов в регионах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что в этом году массовых мероприятий в связи с празднованием Дня памяти и примирения не будет в связи с пандемией коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая, в связи с карантином сегодня не проводятся массовые мероприятия... Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - подчеркнул он.

При этом премьер поручил местным органам обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов в регионах.

Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявил, что массовые мероприятия в столице 8 мая в День памяти и примирения и 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне из-за карантинных ограничений не будут проводиться.