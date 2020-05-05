Кличко заявил, что массовых мероприятий 8 и 9 мая в Киеве не будет

В праздничные выходные в городе полиция будет нести службу в усиленном режиме.

Массовые мероприятия в столице 8 мая - в День памяти и примирения и 9 мая - в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне в связи с карантином проводиться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

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"В связи с ограничениями массовые мероприятия в столице проводить не будут... Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или ходили на кладбища к могилам родных... Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", - предложил Кличко.

Он призвал киевлян провести эти выходные дни дома и придерживаться карантинных ограничений.

По его словам, 8-9 мая в столице полиция будет нести службу в усиленном режиме, ей будут помогать представители «Муниципальной охраны».

"И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - подчеркнул мэр.

Вместе с тем Кличко сообщил, что подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Выплаты уже начались - их получают более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и другие отдельные категории граждан», - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки подтвердили 48 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Один случай - летальный. На сегодняшний день в столице уже 1583 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Из них 28 человек умерли.

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