8 мая в Украине будут праздновать День памяти и примирения

Верховная Рада приняла Закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» (№2539), внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что с целью увековечения памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов в Украине устанавливается День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая.

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Также, согласно закону, в Украине каждый год 9 мая отмечается государственный праздник - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы).

Порядок проведения мемориальных и праздничных мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню Победы, определяется Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.

Среди основных форм увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов определено, в частности, установление почетного караула у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса, возложение венков, цветов к памятникам и мемориалам, посвященным увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов; недопущение фальсификации истории Второй мировой войны 1939-1945 годов в научных исследованиях, учебно-методической литературе, учебниках, средствах массовой информации, публичных выступлениях представителей государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц; упорядочение, сохранение и сооружение памятников и памятных знаков в память участников и жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, создание музеев, мемориальных комплексов, посвященных Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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Законом предусмотрено, что памятниками Второй мировой войны 1939-1945 годов признаются военные кладбища, военные участки на гражданских кладбищах, братские и одиночные могилы, памятники, памятные знаки, скульптурные, архитектурные и другие сооружения, композиции и объекты, которые увековечивают память о событиях времен Второй мировой войны 1939-1945 годов, ее участников и жертв. Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов утверждается Кабинетом министров Украины. Финансирование мероприятий, связанных с содержанием в надлежащем состоянии памятников, осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, предусмотренных на соответствующие цели, а также пожертвований юридических, физических лиц, международных организаций или иностранных государств.