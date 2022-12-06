Мер города отметил, что демонтаж памятников начнется в ближайшее время.

Городской совет Днепра принял решение убрать из публичного пространства памятники российским деятелям истории и культуры.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, речь идет о памятниках Александру Пушкину, Максиму Горькому и Михаилу Ломоносову.

"Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Пусть пока постоят там", - прокомментировал решение.

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При этом мер города отметил, что перенос памятников начнется в ближайшее время.

Демонтаж памятников в Украине

В Украине уже несколько лет проводят демонтаж памятником российским и советским деятелям. В последнее время демонтаж памятников российским деятелям активизировался.

Так Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, а также русскому полководцу Александру Суворову.

В городе Ананьев Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

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