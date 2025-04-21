Демографы не имеют необходимой информации о количестве умерших во время войны, поэтому точно не могут вычислить продолжительность жизни в Украине.

Демографическая ситуация в Украине плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют безумные миграционные потоки - как внутри страны, так и за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

"По нашей оценке, на начало 2022-го в границах Украины 1991 года было 42 миллиона человек. На начало 2025-го - где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас мы начали работу по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки", - уточнил Гладун.

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По прогнозам демографов, сейчас мужчины в Украине живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни - естественный процесс во время войны, поскольку на фронте в основном гибнут мужчины.

В доковидный период (2019 год), мужчины в среднем жили 67 лет, это на 15-17 лет меньше, чем в странах ЕС. Средняя продолжительность жизни украинок тогда была 77 лет, это на 10 лет меньше чем в Западной Европе. COVID-19 уменьшил средний возраст украинцев на год-полтора. А из-за войны продолжительность жизни украинок могла сократиться еще на 3-5 лет.

"Дело в том, что мы не имеем необходимой демографической информации, поэтому точно не можем вычислить. Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не обнародует информацию об умерших. Министерство юстиции Украины предоставляет общие данные о рождаемости и смертности, но этого нам недостаточно, чтобы точно вычислить продолжительность жизни", - пояснил демограф.

Демографический кризис в Украине - последние новости

Ранее директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявила, что Украина потеряла миллионы женщин, а впоследствии может потери и их мужчин.

Либанова отметила, что война усилила демографические проблемы, но не создала их. Ведь Украина переживала тревожный демографический спад еще до 2014 года. Частично - из-за эмиграции, но в значительной степени - из-за существенного снижения уровня рождаемости.

По мнению эксперта, из нескольких миллионов беженцев, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения России, вернется лишь 30%.

Кроме того, Либанова предупредила, что после войны в Украине будет стареющее население и нехватка рабочей силы. По ее словам, причиной этого также является то, что многие украинцы за рубежом боятся того, что после возвращения домой люди не будут доброжелательными по отношению к ним.

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