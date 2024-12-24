Ранее Генштаб не поддержал подготовленный Минобороны проект закона, но есть два альтернативных варианта.

В Министерстве обороны Украины просят Комитет Верховной Рады просит вопросов нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации военнослужащих до 18 марта 2025 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в парламентском комитете и письмо министра обороны Рустема Умерова в комитет, которое оказалось в распоряжении издания. В упомянутом письме сказано, что в наработанном оборонным ведомством проекте закона предусмотрено, в частности, установление новых норм относительно увольнения со службы и ротации военнослужащих, которые длительное время выполняют задачи в районах ведения боевых действий.

Этот документ направили на согласование в Генштаб ВСУ и Администрацию Госспецслужбы транспорта. В Генштабе проект закона не поддержали. Решение было аргументировано тем, что внесение законопроекта на рассмотрение парламента "возможно только при условии накопления на воинском учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах".

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"По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений", – сказано в письме Умерова.

При этом отмечается, что в Минобороны проработали две альтернативы этому законопроекту. Среди прочего, предлагается обеспечить украинским защитникам, которые во время военного положения непрерывно служили в течение 36 месяцев и в течение этого периода участвовали в боевых действиях, находясь в районах их выполнения не менее 18 месяцев, направление на реабилитацию до двух месяцев. После ее проведения предусматривается предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Также альтернативными вариантами предлагается предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения. А командиров предлагают обязать командиров проводить ротации воинов, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в течение 90 дней.

"Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации – УП), до 18 марта 2025 года", – говорится в письме.

Демобилизация военных

Командир батальона "Свобода" Бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины Петр Кузик выступает за демобилизацию по крайней мере некоторых категорий бойцов. Он отметил, что подразделения, которые воюют на линии соприкосновения, имеют право на отдых.

В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий акцентирует, что для принятия закона о демобилизации сначала нужно обеспечить Вооруженные силы Украины резервами. Принять только предельный срок службы – "это самоубийство", считает он.

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