"Апостол" отмечает, что подразделения, которые воюют на линии соприкосновения, имеют право на отдых.

Если бы была возможность демобилизации хотя бы для определенных категорий бойцов, - это было бы показательно. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал Петр Кузик, позывной "Апостол", командир батальона "Свобода" Бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Отвечая на вопрос о демобилизации и соответствующем законопроекте, Кузик отметил, что многие военнослужащие, которые отдали войне очень много своего здоровья, истощены.

"Если бы была возможность демобилизации хотя бы для определенных категорий бойцов, - это было бы показательно и важно, что можно пойти отслужить и вернуться домой. Это был бы такой серьезный сигнал", - сказал он.

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В то же время Кузик отметил, что армия имеет проблему с пополнением, ведь "провалена мобилизационная кампания". "Ошибочно сформировано мнение у общества, что идти защищать свою страну, - это получить смертный приговор. Там, надо честно говорить, и опасно, и риски, и так далее. Но государству надо обратить внимание на это: на прикрытие своих солдат, на сохранение, не на словах, своих солдат. Тогда изменится отношение. Но это работа власти", - отметил военнослужащий.

Он также подчеркнул, что ротация обеспечивает жизнеспособность и боеспособность подразделения. Ведь по стандартам НАТО, добавил Кузик, боец на линии разграничения "может проводить не более 30-ти дней". "Дальше он уже работает в некондициях, дальше повышается риск его жизни", - сказал он.

Так, подчеркнул "Апостол", нужно "категорически, уже срочно, без всяких затягиваний, понимание, что подразделения, которые реально валятся на линии соприкосновения, - они имеют право на отдых, они имеют право на короткие сроки слаживания и все, что с этим связано".

На вопрос, какие глобальные последствия будут, если в ближайшее время власть не примет решение по демобилизации или же какое-то альтернативное, Кузик выразил мнение, что "не найдут решение, потому что у них нет этого решения".

"Проблема задавлена и проблема затянута. Чтобы было решение этой проблемы, активно действовать надо было минимум год или годы назад", - сказал он.

Демобилизация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки высказал мнение, что в ближайшей перспективе нет оснований ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду. При этом отметил, что саму демобилизацию провести на сегодня невозможно из-за нехватки резервов.

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