Минобороны: Провести демобилизацию практически невозможно, но проект закона готов

Проект закона разработан, но резервов для проведения демобилизации нет.

Проект закона о демобилизации разработан, но ее провести на сегодня практически невозможно.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров", - сказал он по поводу законопроекта о демобилизации.

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При этом отметил, что саму демобилизацию провести на сегодня невозможно из-за нехватки резервов.

"Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", - подчеркнул Гаврилюк.

Демобилизация военных - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отмечает, что ребята, которые уже несколько лет воюют на фронте устали, они нуждаются в ротации, демобилизации. Он добавил, что правительству уже дано поручение разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

При этом отметил, что никто не знает, когда завершится активная фаза военных действий, потому что кто-то говорит, что в середине следующего года, а кто-то, что до конца 2026 году. Он отметил, что сейчас невозможно прогнозировать когда может быть принят закон о демобилизации.

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