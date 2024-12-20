Предельный срок службы облегчит ход мобилизации.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что для принятия закона о демобилизации сначала нужно обеспечить Вооруженные силы Украины резервами.

"Отношусь с пониманием к позиции Министерства обороны и армейского командования относительно законопроекта о демобилизации. Эта норма уже была в майском законе и ее отклонили именно по требованию военного командования. И я понимаю, почему армейское командование выступает против него", - сказал Дикий в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, перед принятием этого критически важного закона нужно сначала обеспечить армию резервами. Однако нардепы не голосуют ни за одну непопулярную норму, которая бы усилила мобилизацию, тогда как позиция армейского командования очень проста.

Видео дня

"Военное командование понимает, что если депутаты не принимают никаких норм, которые обеспечат новобранцев, но при этом примут норму о предельных сроках службы, то не за горами тот момент, когда придется одновременно демобилизовать 700 тыс. человек, не имея никого на замену. То есть взять и распустить фронт. Естественно, военное командование на это не согласно", - пояснил Дикий.

Он отметил, что сначала нужно принять законы, которые усилят мобилизацию и тогда уже ставить вопрос о предельном сроке службы для тех, кто уже служит. По его мнению, последнее облегчит и мобилизацию.

"Легче рекрутировать людей на определенный срок, чем навсегда. Но эти вещи должны быть приняты именно одновременно: усиление мобилизации и предельный срок службы. Принять только предельный срок службы - это самоубийство", - подытожил ветеран.

Демобилизация военных - что нужно знать

В ноябре Верховная Рада проголосовала за законопроект об увольнении с военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее анонсировал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.

Сегодня первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что проект закона о демобилизации разработан, но ее провести на сегодня практически невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: