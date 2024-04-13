Офицер ВСУ отметил, что нам постоянно угрожают, что Россия может собрать невероятные резервы и пойти в наступление на других направлениях.

Офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай выразил убеждение, что сейчас демобилизация в Украине невозможна. По его словам, даже если наберут новых людей, то это займет достаточно долгое время.

"Нужно время, чтобы натренировать, подготовить, сладить, вооружить людей и отправить их на фронт. А в этот момент кто-то должен держать линию боевого соприкосновения", - сказал он в эфире "Еспресо".

Офицер ВСУ отметил, что нам постоянно угрожают, что Россия может собрать невероятные резервы и пойти в наступление на других направлениях.

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"Мы постоянно об этом слышим, и не только от украинских, но и от западных экспертов. То есть сейчас начинать отпускать людей, которые имеют два года, а то и больше войны, которые являются более опытными - это просто проиграть войну. Конечно хотелось бы, чтобы был механизм демобилизации, но сейчас он невозможен. И это объективно", - пояснил Гай.

Демобилизация в Украине - детали

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал исключение нормы о демобилизации военных в принятом 11 апреля законопроекте о мобилизации.

"Давайте не забывать о том, что те 36 месяцев, никто не говорил, что демобилизация будет происходить сейчас. Демобилизация - это в принципе процесс, который говорит о переходе к мирному времени. Сейчас российская агрессия продолжается, эскалация продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя", - сказал Лазуткин.

В то же время, он заявил, что сейчас идет работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.

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