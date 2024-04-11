Большинство военных хочет наконец вернуться домой, но нужно воевать всем до победы.

Пока идет война с Россией украинцы не могут позволить себе такой роскоши как демобилизация.

Об этом сказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона, комментируя принятие закона о мобилизации, из которого изъята норма о возможности демобилизации после 36 месяцев службы.

"На сегодняшний день играться с этим вопросом вообще нельзя. Скорее всего, большинство военных действительно хочет наконец вернуться домой, большинство военных устали", - подчеркнул он.

По его словам, в первую очередь речь идет о подразделениях пехоты, о тех, кто непосредственно на поле боя все это время и почти не отдыхали. "Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал Жорин.

По его словам, на сегодня в Силах обороны и так есть огромные проблемы с кадрами, с количеством людей в армии. "Мы не можем даже примерно какие-то гонки устраивать по количеству с нашим врагом. И поэтому сейчас ослаблять этим (речь идет о демобилизации - УНИАН) армию нельзя. Это может нравиться или нет, но есть реалии. Если мы хотим выиграть эту войну, то нам придется собраться всем и воевать до конца, до определенной победы. Иначе любые демобилизации, любые вот эти движения будут ослаблять нашу армию", - подчеркнул Жорин.

Закон о мобилизации

Верховная Рада приняла закон о мобилизации. В нем срока для демобилизации тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Когда законопроект был принят в первом чтении, то там была норма о том, что возможно увольнение со службы военнослужащих, которые отслужили 36 месяцев во время действия военного положения. При этом предполагалось, что увольнение должно было осуществляться в сроки, определенные решением Ставки верховного главнокомандующего. Теперь в законе о мобилизации нет ни одного определенного срока для демобилизации, в частности, тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодня за изъятие этой нормы из законопроекта о мобилизации проголосовало 227 нардепов (при необходимых 226).

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к Раде с просьбой исключить демобилизационные положения из законопроекта.

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